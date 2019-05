Komu Heru Björk í opna skjöldu í norræna partýinu

Það er óhætt að segja að Eurovision-bolurinn hafi fengið fullt fyrir sinn snúð í norræna partýinu í Tel Aviv í gærkvöldi. Sumir fluttu heilu atriðin fyrir stjörnurnar sem nutu vel.



Söngkonan Hera Björk er ein þeirra sem að fékk óvænt atriði borið á borð fyrir sig þegar liðið var vel á kvöldið í Euro Club í gærkvöldi.



Um var að ræða ísraelska aðdáendur sem höfðu skömmu áður sungið brot úr laginu All out of luck fyrir Selmu Björnsdóttur sem einnig var meðal gesta í partýinu. Síðan gripu þau Heru Björk óvænt og sungu hástöfum Je Ne Sais Quoi sem Hera Björk flutti í Osló 2010.



Í framhaldinu bauð hópurinn Heru Björk að koma á sýningu hjá þeim sem fer víst fram á hverju sunnudagskvöldi hér í Tel Aviv. Hvort Hera Björk þekkist boðið verður að koma í ljós.



