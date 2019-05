Holland vann Eurovision

Duncan Laurence, fulltrúi Hollands, bar sigur úr býtum í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva með laginu „Arcade“ og fékk 492 stig. Mahmood frá Ítalíu var í öðru sæti með lagið „Soldi“ og 465 stig og í því þriðja var Sergey Lazarev frá Rússlandi með lagið „You are the only one“ og 369 stig.



Það er því ljóst Eurovision fer fram í Hollandi á næsta ári.



Ísland fékk 234 stig og var í tíunda sæti.



Fréttin verður uppfærð.



Hér má sjá stigagjöf Íslands í kvöld. Þar fyrir neðan má svo sjá hvernig keppnin fór.