Sjáðu stikluna úr nýjustu mynd Adam Sandler, Jennifer Aniston og Ólafs Darra

Stikla úr Netflix-myndinni Murder Mystery hefur litið dagsins ljós en þar má sjá Ólaf Darra Ólafsson í einu hlutverki en aðalleikarar myndarinnar eru stjörnurnar Adam Sandler og Jennifer Aniston.



Myndin var tekin upp í Kanada og á Ítalíu í fyrra en hún segir frá bandarískum hjónum sem ákveða að fara í frí til Evrópu til að lífga upp á hjónabandið en ferðin vindur heldur betur upp á sig þegar þau eru sökuð að hafa myrt aldraðan auðkýfing.



Fer myndin í spilun á Netflix í júní næstkomandi.



Er þetta í annað sinn sem Sandler og Anniston leiða saman hesta sína en þau léku saman í myndinni Just Go With It frá árinu 2011.