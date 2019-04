Spjallþáttakóngurinn Jimmy Fallon og leikarinn vinsæli Paul Rudd endurgerðu tónlistarmyndband við lagið You Spin Me Round (Like a Record) sem kom út árið 1985 með sveitinni Dead Or Alive.



Lagið varð mjög vinsælt á sínum tíma en myndbandið þykir nokkuð skrautlegt í dag, þrátt fyrir að hafa slegið rækilega í gegn á sínum tíma.



Útgáfa Fallon og Rudd er virkilega vel heppnuð eins og sjá má hér að neðan.



Hér að neðan má sjá upphaflegu útgáfuna.



Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þeir félagar taka fyrir gömul tónlistarmyndbönd og hér að neðan má einnig sjá tvær flottar endurgerðir.



