Markalaust hjá Gylfa og félögum í rokinu

Crystal Palace og Everton gerðu markalaust jafntefli er liðin mættust á Selhurst Park í dag. Mikill vendur setti strik sinn á leikinn sem var ekki mikið fyrir augað.



Everton var mikið betri aðilinn í fyrri hálfleik. Þeir réðu lögum og lofum án þess að skapa sér mörg hættuleg færi. Staðan markalaus í hálfleik



Í síðari hálfleik hresstust heimamenn og voru sterkari í upphafi hálfleiksins áður en gestirnir frá Bítlaborginni tóku aftur völdin.



Varamaðurinn Cenk Tosun komst næst því að skora en hælspyrna hans var varinn vel af Vicente Guaita í marki Crystal Palace. Lokatölur markalaust jafntefli.





FULL-TIME Crystal Palace 0-0 Everton



