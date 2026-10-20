Að nota börn til að næra sitt eigið egó

Ég á nemanda í 10. bekk. Í byrjun námsferils hennar fékk hún hvorki námsmat í bókstöfum né tölustöfum. Ég viðurkenni fúslega að mér fannst ekkert ægilega greinilegt að meta námsárangur hennar þegar námsmatið var byggt upp á litakóða. Þegar fór að síga á seinni hluta grunnskólans fór hún að fá bókstafi. Það tók okkur báðar tíma að aðlagast þeirri einkunnagjöf, sem mér fannst flókin, enda sjálf alin upp við tölustafi og einfaldara mat. Ég ræddi máið við umsjónarkennarann hennar sem útskýrði námsmatið vel fyrir mér og alla þá þætti sem kennarar væru að meta inn í einkunnirnar hennar. Ég öðlaðist traust á þessu mati og ekki síst kennurunum hennar, sem eru frábærir!
10. bekkingurinn minn er metnaðarfull, búin að ákveða að láta til sín taka í framtíðinni. Hún er búin að leggja fyrir sig hvaða menntaskóla hún vill fara í til að undirbúa sig fyrir háskólanám. Síðasta vetur spýtti hún verulega í og lærði daginn út og inn, því hún vildi ná í það minnsta B+ í öllum fögum til að komast inn í skólann sem hún telur mikilvægt að komast inn í að grunnskóla loknum. Framtíðarsýnin var skýr!
Núna er dóttir mín í lausu lofti. Draumarnir í lausu lofti. Kennararnir hennar í lausu lofti. Ég er í lausu lofti. Hinir (um það bil) 4.500 nemendurnir í 10. bekk eru í lausu lofti og þeirra 9.000 foreldrar. Framhaldsskólarnir væntanlega í lausu lofti. ENGINN veit hvert Menntamálaráðherra ætlar með sínar nýsettu reglur um einkunnagjöf, sem hún er að setja í glansandi umbúðir.
Hefði fagmanneskja verið að verki hefði hún kynnt sér kerfið sem kennarar hafa eytt síðustu árum í að aðlagast og byggja upp traust á. Hún hefði mögulega gert einhverjar breytingar á því kerfi, en þær breytingar hefðu verið UNDIRBÚNAR, ekki skellt á, gersamlega óundirbúið þegar 10. bekkingar og kennarar þeirra voru á leið í sumarfríi.
Stórar breytingar kalla á góðan undirbúning og innleiðing á stórum breytingum tekur tíma. Það er á engan hátt eðlilegt að kasta til hendi (eða sleggju) við breytingar á námsmatskerfi grunnskólanna. Að einn einstaklingur geti gert breytingar sem þessar, sem virðast eingöngu keyrðar í gegn til að næra eigið egó! Henni finnst hún ekki þurfa að svara fyrirspurnum um málið eða útskýra. Ef hún væri að kenna útúrsnúninga og hroka væri það eðlilegt, en hún er MENNTAMÁLARÁÐHERRA! Framtíð unga fólksins okkar er í alvörunni háð hennar dyttlingum! Hvers eiga þau að gjalda?Ég, sem foreldri 10. bekkings, kalla eftir því að þessum breytingum verði afstýrt hið snarasta og 10. bekkingum leyft að klára sína skólagöngu með því námsmatskerfi sem þeir þekkja og hafa vanist síðustu árin.
Ég hef ALDREI kallað eftir þeirri breytingu sem Menntamálaráðherra þykist vera að gera í kjölfar ákalls nemenda og foreldra, NÉ hefur dóttir mín gert það!
Ég lýsi yfir algeru vantrausti á menntamálaráðherra og skora á yfirvöld að grípa inn í þetta hörmungarástand af festu. Þessi börn fá þetta skólaár ekki til baka!
Kennurum landsins sendi ég alla mína samúð, ég veit að þeim finnst ekki gott að eiga að meta nemendur eftir vindátt.
Höfundur er foreldri barns í 10. bekk.
Einar Bárðarson skrifar
Kristín Hrefna Halldórsdóttir skrifar
Ingveldur Anna Sigurðardóttir skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
Alexander M. Árnason skrifar
Daði Freyr Ólafsson skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar
Tinna Traustadóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar
Herdís Ósk Sveinbjörnsdóttir skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Bergur Hauksson skrifar
Helga Rósa Másdóttir skrifar
Björn Ragnarsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Ragnhildur Bjarkadóttir skrifar
Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir skrifar
Eiríkur S. Svavarsson skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Sævar Þór Halldórsson skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Matthías Freyr Matthíasson skrifar