Skaðabætur frá síðustu öld Hópur lögmanna skrifar 20. október 2026 12:00 Hvað hefði ungur námsmaður getað unnið sér inn um ævina ef hann hefði ekki lent í umferðarslysi? Hæstiréttur þurfti að svara þeirri spurningu með dómi sem kveðinn var upp síðastliðinn miðvikudag í máli nr. 4/2026. Ágreiningur námsmannsins og vátryggingafélagsins snerist um líklegar framtíðartekjur námsmannsins, en mat á þeim getur skipt sköpum fyrir fjárhæð skaðabóta. Það vakti athygli okkar undirritaðra lögmanna að í dómi Hæstaréttar, sem og í sératkvæði tveggja dómara, er sérstaklega vísað til þess að skaðabótalög séu úrelt. Lögin tryggja ekki lengur ýmsum hópum tjónþola, svo sem námsmönnum, börnum og heimavinnandi fólki, fullar bætur fyrir líkamstjón sitt. Enn athyglisverðara er að Hæstiréttur bendir sérstaklega á að Alþingi hafi ekki brugðist við þessari þróun með því að breyta skaðabótalögum. Afleiðing þess kann að vera sú að stjórnarskrárvarinn réttur tjónþolans til skaðabóta sé ekki tryggður. Að okkar mati eru skilaboð Hæstaréttar skýr: Alþingi verður að bregðast við og færa skaðabótalög til nútímans. Þetta er ekki nýtt ákall. Árið 2018 lagði Sigríður Á. Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra, fram frumvarp sem fól meðal annars í sér breytingar á því ákvæði skaðabótalaga sem var til umfjöllunar hjá Hæstarétti, og reyndar fleirum. Frumvarpið náði þó ekki lengra en til fyrstu umræðu á þingi. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og þáverandi félagi í Flokki fólksins, lagði fimm sinnum fram tillögur í formi frumvarps um breytingar á skaðabótalögum en án árangurs. Það var áður en flokkurinn komst í ríkisstjórn. Það verður ekki lengur undan því komist að endurskoða skaðabótalög. Sú uppfærsla er á höndum Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Í ráðuneyti hennar liggur nú þegar fyrir uppfært frumvarp um breytingar á skaðabótalögum frá árinu 2022 sem auðvelt er að dusta rykið af. Við skorum á dómsmálaráðherra að bregðast við skýrum skilaboðum Hæstaréttar og hefur bréf þess efnis verið sent henni. Tjónþolar eiga ekki að þurfa að bíða lengur eftir lögum sem tryggja þeim fullar bætur. Skaðabótalög eiga enda að endurspegla samfélagið í dag, ekki samfélag síðustu aldar. Agnar Þór Guðmundsson lögmaður Arnar Vilhjálmur Arnarsson lögmaður Björgvin Þórðarson lögmaður Bryndís Gyða Michelsen lögmaður Elimar Hauksson lögmaður Erling Daði Emilsson lögmaður Fjölnir Vilhjálmsson lögmaður Haukur Freyr Axelsson lögmaður Helgi Birgisson lögmaður Hörður Þór Jóhannsson lögmaður Ívar Þór Jóhannsson lögmaður Kristján B. Thorlacius lögmaður Marlena Piekarska lögmaður Óðinn Elísson lögmaður Óðinn Ingi Þórarinsson lögmaður S. Sif Thorlacius lögmaður Styrmir Gunnarsson lögmaður Sveinbjörn Claessen lögmaður Tinna Björk Gunnarsdóttir lögmaður Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Gott bú stendur undir sér Róbert Ragnarsson Skoðun Fæðingarorlof fyrir ömmu og afa? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Börn þurfa úrræði, ekki innantóm loforð Ása Berglind Hjálmarsdóttir Skoðun Af þreyttasta frumvarpi íslenskrar þingsögu Árni Guðmundsson Skoðun Að byrja á röngum enda – vítahringur vímuefnavanda, afbrota og refsinga Margrét Dís Yeoman Skoðun Að nota börn til að næra sitt eigið egó Helga Snædal Skoðun Þegar samþykki virðist verða að ábyrgð brotaþola Herdís Ósk Sveinbjörnsdóttir Skoðun Hamfarir í hversdagslegum kringumstæðum Sanna Magdalena Mörtudóttir Skoðun Mikilvægt er að draga lærdóm af smáíbúðamálinu i Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson Skoðun Ætlum við að fækka bílum eða bara ökumönnum með sjálfkeyrandi bílum? Kristín Hrefna Halldórsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Skaðabætur frá síðustu öld Hópur lögmanna skrifar Skoðun Að nota börn til að næra sitt eigið egó Helga Snædal skrifar Skoðun Veitingageiranum var hent undir vagninn Einar Bárðarson skrifar Skoðun Ætlum við að fækka bílum eða bara ökumönnum með sjálfkeyrandi bílum? Kristín Hrefna Halldórsdóttir skrifar Skoðun Úr öskunni í eldinn Ingveldur Anna Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hamfarir í hversdagslegum kringumstæðum Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Heimilin eiga ekki alltaf að borga brúsann Alexander M. Árnason skrifar Skoðun Fleiri krónur taldar – fáar nýjar Daði Freyr Ólafsson skrifar Skoðun „The Concert of Three“. Samráð stórveldanna þriggja – ný leið til heimsfriðar? Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar Skoðun Mikilvægt er að draga lærdóm af smáíbúðamálinu i Hafnarfirði Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Farsælt ferðalag fólks og fisks Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Orkan í ólgusjó efnahagsmála Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Fæðingarorlof fyrir ömmu og afa? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Gott bú stendur undir sér Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Loksins get ég notið þess að vera heima Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar Skoðun Þegar samþykki virðist verða að ábyrgð brotaþola Herdís Ósk Sveinbjörnsdóttir skrifar Skoðun Sama fötlun en ólík réttindi - Aldurinn ræður úrslitum - Ásta Ólafsdóttir skrifar Skoðun Umskiptingar Flokks fólksins á Alþingi Júlíus Valsson skrifar Skoðun Okkar fé í Heimum Bergur Hauksson skrifar Skoðun Hver ætlar að hjúkra þér? Helga Rósa Másdóttir skrifar Skoðun Er alveg sama hvað Ísland er dýrt? Björn Ragnarsson skrifar Skoðun Krossinn er ekki matseðill Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Við mælum hávaða en mælum við óskýrleikann? Ragnhildur Bjarkadóttir skrifar Skoðun Hvað gerist í síðari hálfleik? Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna skiptir bókun 35 máli? Eiríkur S. Svavarsson skrifar Skoðun Skörum fram úr í skaðlegu skattaumhverfi Elliði Vignisson skrifar Skoðun Hvernig getum við dregið úr einmanaleika mæðra í fæðingarorlofi? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Arfurinn og réttur ríkisins til skattheimtu Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Undir sömu stjörnu – ópera fyrir alla þjóðina Sævar Þór Halldórsson skrifar Skoðun Börn þurfa úrræði, ekki innantóm loforð Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Sjá meira