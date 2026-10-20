Loksins get ég notið þess að vera heima

Eftir erfiðan tíma hef ég fengið nýja íbúð hjá Félagsbústöðum. Nú get ég sofið í friði á næturnar, haft hund hjá mér og byrjað að byggja upp heimili þar sem mér líður vel.
Ég er komin á betri stað í lífinu. Ég er flutt frá heimili þar sem mér leið illa og hef fengið nýja, glæsilega íbúð hjá Félagsbústöðum. Íbúðin sem ég bjó í áður var einnig í eigu Félagsbústaða.
Flutningurinn hefur mikla þýðingu fyrir mig. Nú get ég sofið í friði og ró á næturnar og ég má hafa hund. Ég get horft fram á veginn og farið að njóta þess að koma mér fyrir á nýju heimili.
Eftir erfiðan tíma finn ég fyrir létti. Það er svo margt í hversdeginum sem skiptir máli og maður finnur sérstaklega fyrir því þegar það hefur vantað: næði til að hvílast, hrein föt og frelsi til að móta sitt eigið heimili.
Heimilið þarf að veita öryggi
Heimilið hefur mikil áhrif á líðan okkar. Þar þurfum við að geta slakað á, sinnt okkar daglegu þörfum og fundið að við höfum eitthvað um eigið líf að segja.
Fyrir mig hafa spurningar um frelsi á eigin heimili verið mjög persónulegar. Af hverju ætti fötlun mín að þýða að ég hafi minna um hversdaginn minn að segja? Af hverju ætti búseta í húsnæði fyrir fatlað fólk að koma í veg fyrir að ég mætti eiga Chihuahua?
Fólk með fötlun á sér ólíkar óskir, áhugamál og þarfir, rétt eins og annað fólk. Við viljum geta tekið ákvarðanir og skapað okkur líf sem okkur líður vel í. Stuðningur í daglegu lífi þarf að taka mið af því hver við erum og hvað skiptir okkur máli.
Ég vil að hlustað sé á mína rödd þegar kemur að mínu heimili. Að óskir mínar séu teknar alvarlega og að mér sé gefið svigrúm til að vera ég sjálf.
Að geta treyst því að eigurnar séu í friði
Á fyrri staðnum gat ég ekki þvegið fötin mín á mínu eigin heimili. Fötum og öðrum munum mínum var stolið úr þvottavélinni. Það olli mér vanlíðan að geta ekki treyst því að þvotturinn minn fengi að vera í friði.
Það var komin vond lykt í fötin mín og það hafði áhrif á hvernig mér leið. Fötin okkar eru persónuleg og fylgja okkur allan daginn. Að geta farið í hrein föt skiptir máli fyrir sjálfsmyndina og vellíðanina.
Sama á við um sængurfötin og handklæðin. Að geta lagst í hreint rúm og haft hreint handklæði við höndina eru hversdagslegir hlutir sem hafa mikla þýðingu.
Nú hlakka ég til að njóta þess að vera hrein og ilma vel í nýju íbúðinni. Að geta hugsað um mig og fundið vellíðan í einföldum athöfnum dagsins.
Nú fæ ég næði til að sofa
Svefninn skiptir mig miklu máli. Á fyrri staðnum vaknaði ég við læti og ónæði fyrir utan húsið. Það var erfitt að fá þá hvíld sem ég þurfti þegar nætursvefninn var truflaður.
Núna get ég sofið í friði og ró. Það er mikill léttir að leggjast til hvílu án þess að vakna við læti fyrir utan. Þessi breyting er ein af þeim sem ég met mest við nýja heimilið.
Eftir erfiðan tíma þarf ég hvíld og næði til að byggja mig upp. Ég vil geta lagst á koddann, slakað á og sofið vært. Nú hef ég loksins tækifæri til þess.
Gleðin yfir því að mega hafa hund
Í nýju íbúðinni má ég hafa hund. Sú tilhugsun gleður mig og er mikilvægur hluti af þessu nýja upphafi.
Fyrir mér tengist það félagsskap, gleði og frelsi til að móta heimilið mitt. Þetta hefur verið mér mikilvæg ósk og það þýðir mikið að hún fái að rætast.
Það er persónubundið hvað gerir húsnæði að heimili. Fyrir mér skiptir máli að geta haft hund hjá mér, notið næðis og fundið að ég geti ráðið mínu daglega lífi.
Ég ætla að gefa mér tíma
Þótt ég sé komin í nýja íbúð þarf ég tíma til að jafna mig eftir það sem á undan er gengið. Flutningurinn er mikilvægt skref og nú vil ég gefa mér svigrúm til að koma mér fyrir og finna ró.
Ég þarf ekki að gera allt í einu. Ég get tekið einn dag í einu, hvílst og smám saman skapað mér þann hversdag sem ég hef þráð.
Ég vona að reynsla mín minni á hversu miklu aðstæður á heimili skipta fyrir líðan fólks. Það þarf að hlusta þegar fólk segir að því líði illa þar sem það býr. Öryggi, næði og sjálfsákvörðun hafa raunverulega þýðingu í lífi hvers og eins.
Nú horfi ég fram á veginn. Ég hlakka til að vera í hreinum fötum, leggjast í hreint rúm og sofa í friði alla nóttina. Ég hlakka til að hafa hund hjá mér og njóta litlu gleðistundanna.
Ég er komin í nýja íbúð. Nú ætla ég að gefa mér tíma til að njóta þess að vera heima.
Höfundur er nemi á heilsunuddbraut FÁ.
Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar
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