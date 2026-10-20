Logandi pottur

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu tók þátt í 109 verkefnum síðastliðinn sólarhring. Í tveimur þeirra voru kallaðir til dælubílar en rest voru boðanir á sjúkrabíla. 26 boðanir voru á forgangi.
Þetta kemur fram á samfélagsmiðlum slökkviliðsins. Annað útkallanna á dælubílana var afturkallað þar sem búið var að leysa málið áður en slökkviliðið mætti á svæðið.
Í hinu málinu voru allir dælubílar kallaðir út vegna elds í húsnæði í Hafnarfirði. Þegar komið var á staðinn reyndist vera eldur í potti sem reykkafarar voru fljótir að slökkva og við tók reykræsting.