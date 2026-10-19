Í símanum undir stýri og hljóp í burtu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði mann í gær eða í nótt sem var að nota farsíma undir stýri. Maðurinn stöðvaði bílinn og fór út úr henni en var beðinn um að fara aftur í hana. Hann steig upp í bílinn og ók af stað án þess að lögreglumenn náðu að taka tal af honum. Honum var veitt stutt eftirför áður en hann stoppaði bílinn og hljóp í burtu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið er yfir verkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi.
Lögregla náði manninum og handtók hann. Hann er grunaður um að fara ekki eftir fyrirmælum lögreglu, akstur undir áhrifum fíkniefna, vopnalagabrot og vörslu fíkniefna. Hann var vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins.
Í sama umdæmi var óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem grjóti var kastað inn um glugga á heimahúsi. Málið er í rannsókn. Þá var tilkynnt um hóp af ungmennum sem var að setja einn í skott bifreiðar gegn hans vilja. Reyndist það vera „eitthvað grín“.
Tilkynnt var um bílveltu í umdæmi lögreglustöðvar 4 sem sinnir austurhluta borgarinnar. Ökumaður var kominn út úr bílnum þegar viðbragðsaðilar voru komnir á vettvang og var fluttur á bráðamóttöku með minni háttar áverka.