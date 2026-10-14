Skoðun

Við­reisn vill raun­veru­legar for­varnir gegn nikótín­n­eyslu ung­menna

Sandra Sigurðardóttir skrifar

Rafrettur og nikótínpúðar hafa breytt landslaginu á undanförnum árum og stöndum við frammi fyrir nýrri og annarskonar lýðheilsuáskorun þegar kemur að þeim efnum. Fyrirliggjandi upplýsingar sýna að notkun hefur aukist meðal þeirra sem yngstir eru og þessi þróun ógnar bæði líkamlegum og andlegum þroska ungs fólks á mikilvægu mótunarskeiði. Á sama tíma blasir við okkur nýr og hættulegur veruleiki á samfélagsmiðlum þar sem áhrifavaldar og vinsælir tónlistarmenn eru í auknum mæli farnir að sýna reykingar og nikótínneyslu í sínu efni, það hefur bein áhrif á unga fólkið okkar. Þarna liggur kjarni vandans sem við þurfum að mæta af festu.

Stefna Viðreisnar er skýr, við viljum skynsamlegt og fyrirsjáanlegt regluverk en hugnast ekki að beita íþyngjandi boðum og bönnum. Reynsla og rannsóknir sýna okkur skýrt að bann eitt og sér dregur sjaldnast úr líkum á neyslu – þvert á móti getur það gert vöruna enn meira spennandi og aðlaðandi fyrir ungmenni og er því bæði ómarkviss og óhófleg leið til þess að stýra neyslu. Viðreisn vill sjá heilbrigt umhverfi þar sem fyrirtæki starfa samkvæmt sanngjörnu regluverki. Áhersla okkar í þessu málum á að vera þar sem áhrifin eru mest, að sporna gegn duldum auglýsingum og þrýstingi frá samfélagsmiðlum ásamt öflugri fræðslu og forvörum. Þannig styrkjum við raunverulegar varnir ungmenna.

Bann við litríkum umbúðum eða nikótíni með ávaxtabragði er ekki að fara að leysa vandann. Lausnin felst ekki í því að banna allt og loka augunum, heldur í því að treysta fólki fyrir eigin lífi og heilsu. Við þurfum að beina athyglinni að unga fólkinu okkar og valdefla þau. Með því að veita þeim réttu verkfærin erum við að styðja við sjálfstæði þeirra, þannig að ungir einstaklingar geti tekið upplýsta ákvörðun um að hafna nikótínneyslu, í stað þess að láta stjórnast af tískustraumum eða markaðssetningu á samfélagsmiðlum.

Þess vegna eiga fræðsla og öflugar forvarnir að vera í algjörum forgrunni. Eflum upplýsingalæsi og gagnrýna hugsun, einkum gagnvart samfélagsmiðlum, og fræðum ungmenni um áhrif nikótíns. Eigum við ekki að beina sjónum að hinum raunverulega vanda?

Höfndur er þingmaður Viðreisnar í Suðurkjördæmi.

Sandra Sigurðardóttir Tóbak

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