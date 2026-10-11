Samfylkingin og Framsókn hafa náð samkomulagi um myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sprakk á sunnudaginn síðastliðinn eftir fjögurra mánaða samstarf.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu. Þar segir að samstarfið hafi verið undirritað í kvöld og byggi á sameiginlegum áherslum flokkanna um ábyrga fjármálastjórn, öfluga þjónustu við íbúa, uppbyggingu innviða og áframhaldandi framfarir í sveitarfélaginu.
Svavar Grétarsson, oddviti S-lista Samfylkingar og óháðra, verði áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti B-lista Framsóknar og óháðra, verði forseti bæjarstjórnar.
Alexandra Jóhannsdóttir muni áfram gegna embætti bæjarstjóra Suðurnesjabæjar en hún var ráðin af fyrri meirihluta sem ópólitískur bæjarstjóri. Málefnasamningur flokkanna verði kynntur á bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn næstkomandi.
Meirihluti Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sprakk fyrir viku síðan, meðal annars vegna ágreinings um staðsetningu íþróttavalla í sveitarfélaginu, sem samanstendur af tveimur bæjum, Garði og Sandgerði.
„Undanfarnir dagar hafa einkennst af pólitískri óvissu í Suðurnesjabæ. Með myndun nýs meirihluta vilja flokkarnir tryggja stöðugleika í stjórn sveitarfélagsins og skapa traustan grundvöll fyrir áframhaldandi uppbyggingu,“ segir í tilkynningu nýs meirihluta.
Meðal þess sem lögð verði áhersla á sé ábyrgur rekstur, uppbygging íþróttamannvirkja, skóla- og leikskólamál og bættar samgöngur.
Samstarfið byggi á trausti, virðingu og sameiginlegri sýn á að hagsmunir íbúa Suðurnesjabæjar séu í fyrirrúmi. Flokkarnir vilji leggja áherslu á gott samstarf allra kjörinna fulltrúa óháð pólitískum skoðunum og að ágreiningur um einstök málefni megi ekki standa í vegi fyrir framgangi mikilvægra verkefna.
Fréttin hefur verið uppfærð.