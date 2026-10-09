Tap í heimalandinu reyndist síðasti naglinn í kistuna Aron Guðmundsson skrifar 9. október 2026 23:01 Montella í sínum síðasta leik sem landsliðsþjálfari Tyrklands Vísir/Getty Ítalinn Vincenzo Montella hefur verið rekinn úr starfi landsliðsþjálfara tyrkneska karlalandsliðsins í fótbolta. Þetta er staðfest í yfirlýsingu hjá tyrkneska knattspyrnusambandinu en Tyrkir eru nýkomnir úr erfiðum landsleikjaglugga í A-deild Þjóðadeildar UEFA. Þar tapaði liðið öllum fjórum leikjum sínum. Einum gegn Frakklandi, tveimur gegn Ítalíu og einum gegn Belgíu. Síðasti leikur Tyrkja undir stjórn Montella var 3-1 tap á útivelli, í heimalandi Montella. Tyrkir eru án stiga í riðli sínum í Þjóðadeildinni, hafa aðeins skorað tvö mörk og fengið á sig ellefu. Fall niður í B-deildina blasir við liðinu. Þjóðadeild karla í fótbolta Tyrkland Mest lesið Ronaldo í bann hjá Portúgal Fótbolti Áfall fyrir Tindastól: „Ég er ekki læknir en þetta leit illa út“ Körfubolti Viktor Gísli varð fárveikur á HM Handbolti Uppgjörið Grindavík - KR 80-91 | KR jók hraðann í seinni hálfleik og innbyrti sigur Körfubolti Uppgjörið: Króatía - Ísland 0-4 | Systur á skotskónum í sannfærandi sigri Fótbolti Uppgjörið: Njarðvík - Tindastóll 77-85 | Vinna í deildum Evrópu og hér heima Fótbolti 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Arnar ætlar ekki að tjá sig og Laddar Liverpool-borgar eru í yfirvinnu Sport Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Fleiri fréttir Tap í heimalandinu reyndist síðasti naglinn í kistuna Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Uppgjörið: Njarðvík - Tindastóll 77-85 | Vinna í deildum Evrópu og hér heima Belgar á flugi undir stjórn Elísabetar Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina Uppgjörið: Króatía - Ísland 0-4 | Systur á skotskónum í sannfærandi sigri Systraþrenna og Ísland er skrefi nær HM: „Ég var smá stressuð“ Ronaldo í bann hjá Portúgal Systurnar saman í byrjunarliði Íslands „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Mourinho tekur upp hanskann fyrir Mbappe „Ef ég myndi segja allar þá myndi fólk halda að ég væri klikkuð“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Ungu strákarnir okkar slást við Grikki um sæti á EM Í tveggja leikja bann fyrir að kippa í hárið Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Siggi Raggi saknar barnanna og gefur íslenskum liðum undir fótinn Sluppu við herskyldu en fögnuðu of mikið Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ceferin ætlar sér að stýra UEFA áfram Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Varaforsetinn mildar afstöðu sína gagnvart Infantino Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Sjá meira