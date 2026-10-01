Hörður Arnarson hefur látið af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar eftir sautján ár við stýrið.
Hann tók við hlutverkinu í miðri efnahagskreppu 2009 þegar Landsvirkjun var gríðarlega skuldsett, öll lán fyrirtækisins með ríkisábyrgð og arðgreiðslur litlar.
Hörður einsetti sér að tryggja þjóðinni sanngjarnt verð fyrir orkuna sína. Þetta kallaði á hörð átök og krefjandi samningaviðræður við marga af stærstu viðskiptavinum fyrirtækisins.
Afraksturinn er sá að í dag greiða stórnotendur verð sem stenst fullkomlega samanburð við nágrannalöndin á meðan heimilin njóta einhvers mesta raforkukaupmáttar á byggðu bóli.
Landsvirkjun hefur greitt niður skuldir um hátt í tvo millljarða dollara. Í sumar greiddi fyrirtækið upp síðasta lánið með ríkisábyrgð og lauk þar með sextíu ára sögu ríkistengdra lána. Fyrir rekstrarárin 2021 til 2025 hefur Landsvirkjun greitt um 110 milljarða króna í arð í ríkissjóð, auk tuga milljarða í skatta. Þetta eru peningar sem fara beint í heilbrigðiskerfið, skólana og innviðina okkar.
Á sama tíma hefur verið ráðist í mikilvægar framkvæmdir. Búðarhálsstöð, Þeistareykjastöð og Búrfellsstöð II risu í tíð Harðar, framkvæmdir eru hafnar við Hvammsvirkjun, stækkanir eru í undirbúningi og nú í september var Vaðölduver, fyrsta vindorkuver landsins, gangsett.
Þá hefur fyrirtækið tekið frumkvæði og sýnt forystu á sviði umhverfis- og loftslagsmála. Þetta er ekki síst framsýni Harðar að þakka.
Hörður hefur ekki alltaf sagt það sem fólk vildi heyra, og hann hefur heldur betur fengið yfir sig gusurnar fyrir að standa með sannfæringu sinni og standa með eigendum Landsvirkjunar sem eru landsmenn allir.
Nú skilar hann af sér fyrirtæki sem er fjárhagslega sterkara en nokkru sinni fyrr, nútímalegra og hvílir á fjölbreyttari stoðum en áður, í fullri eigu þjóðarinnar og tilbúið að sækja fram og vinna nýja sigra á tímum orkuskipta og grænnar atvinnubyltingar.
Takk Hörður fyrir samstarfið og samskiptin síðustu árin.
Takk fyrir þína þjónustu og takk fyrir þitt ómetanlega framlag til íslensks samfélags.
Höfundur er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Clara Ganslandt skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Ásgeir Daníelsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Helgi Bárðarson skrifar
Ragnar Sigurðsson skrifar
Stefán Már Gunnlaugsson skrifar
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Hulda Brá Magnadóttir skrifar
Guðný S. Bjarnadóttir skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Helen Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
María Heimisdóttir skrifar
Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Eyjólfur Ármannsson skrifar
Helgi Brynjarsson skrifar
Birgir Þórarinsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Karítas Ólafsdóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Olga Björt Þórðardóttir skrifar
Anna Björg Jónsdóttir,Hjördís Halldóra Sigurðardóttir skrifar
Alma D. Möller skrifar
Hrönn Ingólfsdóttir skrifar
Matthías Bjarnason skrifar