Skoðun

Bak­slag fyrir barna­fjöl­skyldur í Hafnar­firði

Valdimar Víðisson skrifar

Þegar við í Framsókn komum inn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar árið 2018 lögðum við mikla áherslu á að létta undir með barnafjölskyldum. Eitt af því sem við lögðum sérstaklega upp með var að hækka systkinaafslátt.

Árið 2019 var systkinaafslátturinn hækkaður verulega. Afsláttur fyrir annað systkini fór úr 50% í 75% og fyrir þriðja systkini úr 75% í 100%. Þetta er einfaldlega hluti af þeirri sýn okkar að Hafnarfjörður á að vera fjölskylduvænt samfélag.

Nú ætlar núverandi meirihluti Samfylkingar, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks að fara í hina áttina. Frá 1. nóvember verður systkinaafsláttur fyrir annað systkini lækkaður úr 75% í 50% og fyrir þriðja systkini úr 100% í 75%.

Mér finnst þetta röng forgangsröðun.

Fyrir fjölskyldur sem breytingin nær til þýðir hún einfaldlega aukin útgjöld í hverjum mánuði. Hjá fjölskyldum með tvö eða þrjú börn geta slíkar fjárhæðir skipt miklu máli.

Pólitík snýst um forgangsröðun

Þegar kemur að fjármálum sveitarfélags snýst þetta alltaf að lokum um hvaða leiðir við veljum. Hvar við viljum sækja tekjur og hvar við viljum verja fólk fyrir auknum útgjöldum.

Við í Framsókn hefðum ekki valið þessa leið. Við hefðum ekki valið að draga úr systkinaafslætti og auka þannig útgjöld barnafjölskyldna.

Ég sat hjá við afgreiðslu málsins í bæjarráði. Það var meðvituð afstaða enda er þessi breyting alfarið ákvörðun meirihlutans og á hans ábyrgð.

Mér finnst líka umhugsunarvert að flokkar sem hafa talað mikið um jafnaðarmennsku og velferð skuli velja einmitt þessa leið til að afla aukinna tekna.

Við í Framsókn höfum lagt áherslu á að Hafnarfjörður eigi að vera góður staður fyrir barnafjölskyldur. Hækkun systkinaafsláttarins var eitt af því sem við gerðum til að fylgja þeirri stefnu eftir þegar við fengum tækifæri til þess. Við lofuðum árið 2018 að auka systkinaafslátt. Við efndum það loforð. Nú er verið að vinda ofan af þeirri breytingu.

Það er ekki sú leið sem við hefðum valið og við tökum ekki þátt í þeirri vegferð.

Höfundur er bæjarfulltrúi Framsóknar í Hafnarfirði og fyrrverandi bæjarstjóri.

Valdimar Víðisson

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