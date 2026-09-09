Skoðun

Opnum Skála­fell

Valdimar Breiðfjörð Birgisson skrifar

Það er barátta í gangi við að opna á ný skíðasvæðið í Skálafelli þrátt fyrir samkomulag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um þá uppbyggingu. Reynslan af Bláfjöllum undanfarin ár hefur sannað að stórbætt aðstaða og nýjar lyftur skila aukinni aðsókn. Það mælir allt með því að byggja einnig upp skíðasvæðið í Skálafelli.

Þegar vindátt er óhagstæð í Bláfjöllum er hún oft hagstæð í Skálafelli. Skálafell er sólríkara. Skíðasvæðið í Skálafelli er fjölbreytt og býður upp á skemmtilegar brekkur og gil. Í Skálafelli er lögleg keppnisbraut í stórsvigi, sú eina á höfuðborgarsvæðinu.

Skíðasvæðið í Bláfjöllum er líka sprungið þegar aðstæður eru góðar og þar myndast hættulegar aðstæður bæði í helstu brekkunni þar sem tvær öflugar stólalyftur skila of miklum fjölda í þrönga brekku. Það myndast líka öngþveiti á bílastæðum. Þetta þekkir fólk sem fer í Bláfjöll á góðviðrisdögum. Tvö skíðasvæði dreifa umferð og álaginu betur.

Á fundi samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins nýverið kallaði fulltrúi Seltjarnarness uppbyggingu í útivistarparadísinni í Skálafelli „gæluverkefni“ og hélt því fram að nóg væri að reka eitt skíðasvæði á höfuðborgarsvæðinu.

Að kalla uppbyggingu á skíðasvæði til næstu 40–50 ára „gæluverkefni“ í ört vaxandi samfélagi ber vott um skammsýni og furðulegan skilning á íþróttainnviðum og lýðheilsu. Ef eitt skíðasvæði er nóg fyrir 250 þúsund manna samfélag, dugar okkur þá líka ein sundlaug, einn fótboltavöllur eða eitt íþróttahús, einn golfvöllur? Á það ekki við um öll íþróttamannvirki? Kannski að bæjarstjórn Seltjarnarness ætli að leggja til að golfvöllum verði lokað í sparnaðarskyni.

Það grefur undan samstarfi sveitarfélaga ef sveitarfélög ætla að hlaupast í burtu frá samkomulagi þegar kemur að framkvæmdum. Stöndum við samkomulagið og gefin loforð og nýtum þau frábæru tækifæri sem útivistarparadísin í Skálafelli hefur upp á að bjóða fyrir lýðheilsu, fjölskyldur og skíðafólk!

Valdimar Breiðfjörð Birgisson

Höfundur er fulltrúi Mosfellsbæjar í samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins.

Mosfellsbær Skíðasvæði

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