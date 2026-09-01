Minna kerfi, betri þjónusta

Það þarf skatttekjur nærri þúsund Reykvíkinga til að afla 1.200 milljóna króna. Hver einasta króna sem fer í rekstur Reykjavíkurborgar er króna sem einhver þurfti að vinna fyrir. Það er ábyrgðarhluti að fara vel með það fé og forgangsraða rétt.
Fyrr í sumar afgreiddi hagræðingarhópur borgarstjórnar tillögur sem spara rúmlega 300 milljónir á ári í Ráðhúsinu. Nú bætast við breytingar sem skila um 900 milljónum til viðbótar. Á fyrstu þremur mánuðum kjörtímabilsins hafa verið teknar stórar ákvarðanir sem samtals spara um 1.200 milljónir árlega. Sem svarar til skatttekna af nærri þúsund íbúum.
Hvað er verið að gera?
Það er verið að minnka kerfið til að spara fé, og geta bætt þjónustuna á vettvangi. Millistjórnendum og sérfræðingum sem veita stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf fækkar. Það er ekki verið að draga úr þjónustu við borgarbúa.
Verkefni fjögurra miðstöðva sameinast í tvær þjónustueiningar.
Barna- og fjölskylduþjónustu sem verður staðsett í Borgartúni.
Félags- og húsnæðisþjónustu sem verður staðsett á Bíldshöfða.
Með færri og öflugri fagteymum verður ábyrgðin skýrari og þjónustan samræmd um alla borg. Við erum að færa þjónustuskipulagið til nútímans.
Af hverju?
Í fyrsta lagi er halli á rekstri borgarinnar og nauðsynlegt að forgangsraða peningum í beina þjónustu við borgarbúa.
Í öðru lagi er núverandi skipulag með stjórnsýslu og þjónustu í Borgartúni og fjórum miðstöðvum óskilvirkt og dreifir ábyrgð á of margar hendur.
Í þriðja lagi er að tryggja jafnræði í þjónustu. Í sumum hverfum er veitt betri þjónusta en í öðrum, og biðlistar eru styttri. Það er ekki sanngjarnt að þjónusta við borgarbúa sé háð lögheimilisskráningu.
Starfsemi miðstöðvanna hefur auk þess dregist saman undanfarin ár vegna þess að sífellt fleiri nýta sér rafræna þjónustu, og því að skipulag á þjónustu við fólk með fötlun hefur verið fært inn í Borgartún.
Hvað breytist ekki?
Það sem skiptir mestu er að þjónusta í hverfunum breytist ekki. Börnin mæta áfram í sinn skóla, sitt frístundaheimili og sína félagsmiðstöð. Fólk heldur áfram að vera í sambandi við sinn ráðgjafa og fá þá þjónustu sem það þekkir frá félagsþjónustunni. Nærþjónusta í hverfum, skólum og frístundastarfi verður áfram til staðar. Viðtöl og persónuleg þjónusta verða áfram í boði í hverfunum. Það þurfa ekki öll að fara í Borgartún eða á Bíldshöfða.
Hvar er hagrætt?
Við í Viðreisn lofuðum að minnka kerfið og setja meira í hverfin. Hagræðingin er sótt í yfirstjórn, umsýslu og húsnæðiskostnað. Stöðugildum fækkar sem leiðir til um 750 milljóna árlegs sparnaðar og húsnæðiskostnaður lækkar um 160 milljónir króna árlega. Það skapar tækifæri til að auka beina þjónustu í hverfunum.
Næstu mánuðir verða nýttir til að innleiða nýtt skipulag, flytja starfsaðstöðu og búnað og tryggja að kerfi og verkferlar styðji nýtt fyrirkomulag. Miðstöðvarnar starfa í óbreyttri mynd þangað til.
Höfundur er borgarfulltrúi Viðreisnar og formaður hagræðingarhóps borgarstjórnar.
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