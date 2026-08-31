Utanríkisráðherra er búinn að kynna næsta verkefni sitt og félaga sinna og það er að koma öllu sem hún getur inn í EES-samninginn og þannig reyna að lauma Íslandi bakdyramegin inn í ESB.
Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var ekki að þenja út EES-samninginn. Enginn stjórnmálamaður sagði að sú leið yrði farin ef nei yrði niðurstaðan.
Ráðherrann mun, og munið þetta, á næstu mánuðum saka alla þá sem ekki samþykkja það sem ríkisstjórnin leggur til og tengist EES um að vera á móti samningnum.
Þegar þau sem efast um að eitthvað eigi heima í EES eða að okkur beri ekki skylda til að innleiða það í EES segja það þá verða þau sökuð um að hafa sagt ósatt um vilja sinn til að halda EES-samningum áfram.
EES-samningurinn er ekki einhliða samningur þar sem ESB ræður heldur samningur tveggja aðila. Að styðja EES-samninginn er ekki að samþykkja hvað sem er – markmiðið er alltaf að gæta hagsmuna Íslands.
Þeir sem horfðu á Silfrið í Ríkissjónvarpinu sl. sunnudag fengu forsmekkinn að þessu. Allt bendir til að fyrsta dæmið um þetta verði bókun 35 sem gengur úr á að gera ESB-lög æðri íslenskum lögum.
Þannig mun ráðherrann auka á klofning og deilur og setja samninginn í uppnám.
Höfundur er fyrrverandi utanríkisráðherra.
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