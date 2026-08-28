Skoðun

Hver á þennan bú­stað, já eða nei?

Sigþrúður Ármann skrifar

Vilt þú veita stjórnvöldum þitt umboð? 

Atkvæðagreiðslan um hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið er stór ákvörðun. 

Hún snýst um framtíð Íslands. Hún snýst um hvort við viljum stíga skref í átt að grundvallarbreytingu á stjórnskipan landsins og því hvar ákvörðunarvald okkar liggur. Það sest engin þjóð að samningaborði um aðild að Evrópusambandinu af forvitni einni saman. Tilgangur aðildarviðræðna er að ná samkomulagi um skilyrði mögulegrar aðildar með umfangsmiklu aðildarferli. 

Ef þú kýst JÁ, þá ertu að veita ríkisstjórninni þitt umboð til að fara fyrir Íslands hönd að samningaborðinu og hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það er stór ákvörðun. Ef þú vilt ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið, þá segir þú NEI. Ef þú vilt að ákvörðunarvald um íslensk málefni færist ekki lengra frá íslenskum kjósendum, þá segir þú NEI. 

Ef þú vilt áfram fullt frelsi til að ákveða hvernig við nýtum auðlindir landsins, þá segir þú NEI. Ef þú vilt að Ísland varðveiti frelsi sitt til að móta eigin leið til framtíðar, þá segir þú NEI. Allt tal um að kjósa bara ,,já til sjá" gerir að mínu mati lítið úr mikilvægi þeirrar ákvörðunar sem við stöndum frammi fyrir. Þetta er ekki skoðanakönnun. 

Þetta er ekki forvitnisferð. Þetta er spurning um hvort þú viljir veita ríkisstjórninni þitt umboð til að hefja aðildarviðræður fyrir Íslands hönd. 

Sjálf vil ég ekki veita stjórnvöldum mitt umboð og segi NEI.

Höfundur er lögfræðingur

Sigþrúður Ármann Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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