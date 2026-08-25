Utanríkisráðherra hefur forðast að skýra nákvæmlega hvernig hún hyggst tryggja alger yfirráð yfir íslenskum auðlindum, þ.m.t. sjávarútvegi. Í nýlegu viðtali á Sýn neitaði ráðherrann að taka af allan vafa um yfirráð Íslendinga yfir sjávarútveginum og þá hvernig auðlindin yrði nýtt.
En segjum sem svo að við fáum ráðið hvernig veiðum er háttað við strendur landsins þá er eitt alveg ljóst að varanleg undanþága frá einu af fjórfrelsum ESB, frjálsu flæði fjármagns og þar með talið fjárfestinga í sjávarútvegi, verður ekki samþykkt.
Ráðherrann svarar ekki skýrt því hún veit að slík undanþága fæst ekki. Upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu sýna að sumarið 2009 gerðu Spánverjar Íslendingum ljóst að þeir myndu aldrei samþykkja slíka undanþágu og nýverið sáum við hið sama hjá m.a. Hollendingum. Einnig kemur fram hjá ráðuneytinu að: „Skoðað var hvernig Danir hafa nánast náð að koma í veg fyrir erlendar fjárfestingar m.a. með búsetuskilyrðum, innanlandsreglum sem ekki hafa verið taldar brjóta Evrópurétt. Þær eru hins vegar hvorki hluti af aðildarsamningi þeirra né formlega hluti reglna ESB sjálfs. Þannig er augljósa áhættan sem felst í því að nota þær reglur, án staðfestingar í aðildarsamningi, sú að þær kunna að verða dæmdar fara gegn sáttmála ESB.“
Þegar ráðherrann verður búinn að samþykkja fjárfestingar í sjávarútvegi munu verðmæti íslenskra útgerða hækka gríðarlega og eigendur þeirra verða ríkari en nokkru sinni. Slegist verður um að eignast íslensku sjávarútvegsfyrirtækin til að komast í auðlindina.
Þá verður það eingöngu samviska þessa dugmikla fólks sem ræður því hvort Íslendingar, Spánverjar, Hollendingar, Frakkar eða aðrir muni veiða fiskinn og e.t.v. vinna hann í verksmiðjuskipum fjarri landi undir merkjum Evrópusambandsins.
Nei, 29. ágúst er eina leiðin til að koma í veg fyrir það.
Höfundur er fyrrverandi utanríkis-, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
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