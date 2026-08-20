Ekkert plan, engin sleggja

Fyrir síðustu þingkosningar sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að lækkun vaxta og verðbólgu væri pólitísk ákvörðun. Hún sagðist vera með plan og sleggju sem hún lofaði að nota til þess að negla þetta niður.
Nú er ljóst að hvorki planið né sleggjan virkaði. Einnig liggur fyrir að ef lækkun vaxta og verðbólgu er einföld pólitísk ákvörðun hefur ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekið rangar ákvarðanir.
Því er skiljanlegt að ríkisstjórnin sé búin að setja plan Kristrúnar á ís, grafa sleggjuna í jörð og leiti logandi ljósi að nýju plani.
Nýja planið er að ríkisstjórnin þurfi ekki að taka pólitíska ákvörðun. Þess í stað er þjóðinni stillt upp við vegg og sagt að velja á milli Kristrúnarsleggjunnar og ESB-sleggjunnar. Þjóðin fær að ákveða það sem ríkisstjórnin getur ekki ákveðið sjálf.
Ábyrgðarleysi og orðin tóm er líklega það besta sem lýsir tíð þessarar ríkisstjórnar. Miklu lofað, lítið gert og flest öðrum að kenna.
Það er þörf á ríkisstjórn sem er reiðubúin til þess að taka ábyrgð. Ríkisstjórn sem setur lífskjör í forgang. Sem setur það í forgang að stuðla að lækkun verðbólgu og vaxta samhliða stöðugleika á vinnumarkaði. Ríkisstjórn sem talar ekki bara um plön heldur framkvæmir þau. Á meðan þessi verkefni bíða er ábyrgðarleysi að setja alla krafta stjórnvalda í aðildarviðræður við ESB næstu árin.
Við getum nýtt atkvæðið 29. ágúst til að senda ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur skýr skilaboð um hver forgangsröðunin eigi að vera. Að hún á að setja lífskjör í forgang og standa við stóru orðin. Að nú sé tími til að hætta að tala og láta verkin gera það. Það gerum við með því að setja X við Nei.
Höfundur er formaður UVG og stjórnarmeðlimur í Ung gegn ESB - aðild.
Steinunn Bergmann skrifar
Illugi Gunnarsson skrifar
Ólafur Margeirsson skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Jón Þór Ólafsson skrifar
Gunnhildur Erla Davíðsdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Einar Páll Svavarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Baldur Johnson skrifar
Ingvar Sverrisson skrifar
Guðrún Pétursdóttir,Brynjar Bragi Einarsson skrifar
Lárus Jónsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Atli Már Haraldsson Zebitz,Sunna Dögg Ágústsdóttir,Sveinbjörn Benedikt Eggertsson skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Guðrún Ebba Ólafsdóttir skrifar
Egill Gauti Þorkelsson skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Sigurður Emil Pálsson skrifar