Verkin tala – en ekki um okkur

„Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt.“ Þessi setning, sem birtist á forsíðu Vísis úr BA-ritgerð Körlu Önnu Karlsdóttur við Háskólann á Akureyri, kom sumum í opna skjöldu. En ekkert í þessari grein kom mér á óvart. Innflytjendur í þessari rannsókn lýstu kunnuglegri sögu: háskólamenntun sem er ekki metin, átján ár föst í ræstingum, sjálfstraust sem molnar niður og virðing sem kemur ekki fyrr en íslenskan er orðin „nógu góð“ Þetta er bara ein staðfesting á því sem við höfum bent á áratugum saman. Hvenær verður hlustað?
Fyrir nokkrum vikum skrifaði dómsmálaráðherra, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, grein „Verkin tala“. Þar taldi hún upp afrekaskrá sína um útlendingalög, afturköllun verndar, brottfararstöð og styttri kærufresti. Og svo, nánast sem hliðarathugasemd, að ríkisstjórnin sé „að auka fjárframlög til íslenskukennslu … til að gefa fólki … raunveruleg tækifæri til þátttöku í samfélaginu“.
Verkin tala vissulega.
Skoðum tölurnar.
Samkvæmt svari félags- og vinnumarkaðsráðherra við fyrirspurn á Alþingi í vetur var framlag ríkisins til íslenskukennslu fyrir útlendinga, umreiknað á hvern innflytjanda, 9.065 krónur árið 2008. Árið 2022 var sama tala komin niður í 2.380 krónur, meira en 70% raunlækkun , á sama tíma og fjöldi innflytjenda á Íslandi rúmlega tvöfaldaðist, úr 27.248 í 61.148. Fræðsluaðilar sem kenna íslensku hafa sjálfir staðfest að stuðningur á hvern nemanda hafi lækkað niður í þriðjung frá 2017. Þetta er ekki fjárfesting í inngildingu. Þetta er niðurskurður, falinn á bak við háleit orð.
Er innflytjenda att inn á vinnumarkaðnum til að fylla eyður? Þar má nefna til dæmis í fiskvinnslu, umönnun, byggingariðnaði og ferðaþjónustu, án nokkurrar kröfu um íslenskukunnáttu fyrir fram.
Samkvæmt 14. gr. í lögum um atvinnuréttindi útlendinga (97/2002) eiga atvinnurekendur og stéttarfélag að upplýsa starfsfólk um grunnnámskeið, íslenskunámskeið, samfélagsfræðslu og aðra þá fræðslu sem honum og fjölskyldu hans stendur til boða, en hvergi er skilgreint hver eigi að hafa eftirlit með því né hvaða viðurlög liggi við því að gera það ekki. Hér er til dæmis svið þar sem dómsmálaráðherrann gæti látið verkin tala.
Þegar dvöl innflytjenda ílengist, þeir giftast, eignast börn og verða hluti af hagkerfinu og menningunni blasir við að tungumálið sem átti að vera lykillinn að samfélaginu er notað sem tæki til að halda fólki niðri. MIPEX 2020, alþjóðleg úttekt á inngildingarstefnu ríkja, staðfestir þetta: Ísland fær einungis 56 af 100 stigum en er sagt „lítillega óhagstætt“ þegar kemur að hreyfanleika á vinnumarkaði. Innflytjendur sem koma utan EES hafa fá tækifæri til að bæta hæfni sína eða komast áfram í starfi, ólíkt því sem gerist annars staðar á Norðurlöndum.
OECD staðfesti sömu sögu í fyrra; hvergi í samanburðarlöndum er ofmenntun innflytjenda jafn útbreidd og á Íslandi og tungumálakunnátta þeirra mælist lakari en í flestum aðildarríkjum, þrátt fyrir að atvinnuþátttaka sé hvergi hærri. Skýrsluhöfundur tekur af allan vafa um framtíðina með því að benda á að opinber framlög til íslenskukennslu fullorðinna innflytjenda eru lág í samanburði við hin Norðurlöndin og það að fyrirhugaðar hækkanir duga lítið til að brúa bilið. Fólk er sem sagt nógu gott til að vinna en ekki nógu gott til að upplifa reisn og virðingu innan samfélagsins sem felst í alvöru jöfnum tækifærum til þátttöku. Svo má líka ræða hversu mikil vanvirðing það er fyrir íslenskri tungu að ekki sé lögð markviss og metnaðarfull fjárfesting í að tryggja að allir sem hér búa hafi greiðan aðgang að tækifærum til að læra hana.
Þetta er ekki nýtt vandamál sem þessi ríkisstjórn, þar með talin dómsmálaráðherra, erfði. Þetta er kerfi sem stjórnvöld, hvert á fætur öðru, hafa kosið að viðhalda á meðan þau eigna sér orðræðuna um „raunveruleg tækifæri“. Þá skulum við hlusta á þau. Hér fara á eftir fjörutíu rannsóknir, skýrslur og opinber svör síðustu tuttugu ára sem segja það sama, aftur og aftur, og ef vilji er til staðar til að láta verkin tala, leynast þar hundruð tillagna um raunveruleg tækifæri til að laga kerfi sem hefur brugðist innflytjendum og samfélaginu öllu.
Höfundur er fyrrverandi alþingismaður, doktorsnemi hjá deild margbreytileika og menntunar og höfundur skýrslunnar Fullorðinsfræðsla meðal innflytjenda (2023), unnin fyrir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið.
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Nichole Leigh Mosty skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Finnur Torfi Magnússon skrifar
Dóra Magnúsdóttir skrifar
Gunnar Axel Axelsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Kristinn Karl Brynjarsson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Björn Leví Gunnarsson skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Guðrún Sif Friðriksdóttir skrifar
Atli Sævar Guðmundsson skrifar
Elvar Örn Arason skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Aðalheiður Mjöll Þórarinsdóttir skrifar
Birgir Finnsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Guðrún Jónsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Guðrún I. Gunnlaugsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Halla Þorvaldsdóttir skrifar
Reyn Alpha Magnúsdóttir skrifar
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty skrifar
Júlíus Valsson skrifar