Skoðun

Þau læra það börnin sem fyrir þeim er haft

Gunnar Björgvinsson skrifar

Mörg börn sem hafa verið misnotuð af föður sínum, elska hann þrátt fyrir allt og ég held að það sé rétt hjá þeim enda held ég að það fólk hafi oft sterkari kærleika en margir aðrir sem felst í því að þau geta elskað fólk þrátt fyrir ýmislegt.

En einn gallinn er sá að þau læra það sem fyrir þeim er haft og þau eru oft með lægri siðferðisþröskulda og kunna oft ekki að haga sér einsog menn og beita ofbeldi. Og stundum heldur maður að þau hafi bugast af ofbeldinu á einhvern hátt og taki þann gamla og ofbeldi hans, sér til fyrirmyndar.

Svo eru dæmi um það gagnstæða, um fólk sem kann að haga sér og fer að lögum, en skortir kærleikann. Best held ég að væri ef fólk gæti gert bæði, haft kærleikann og elskað alla menn og líka hagað sér sæmilega - en fólk velur sjálft hvað það gerir.

.......En þannig verður þetta mögulega meðan maðurinn er við lýði, þá verða drullusokkar til. En ég höfundur þessarar greinar er líka drullusokkur að einhverju leyti þó ég hafi ekki verið misnotaður í æsku, en ég borða svín og egg, dýrin þjást og ég var með hórum svo eitthvað sé nefnt. Ég fékk góð spil á hendi og þegar horft er til þess, gæti ég þess vegna verið verri en fasitarnir sem mér er hugsað til við þessi skrif, sem mér finnst líklegt að hafi margir verið misnotaðir í æsku.

Höfundur er rithöfundur, tónlistarmaður og öryrki.

The children learn what they are taught

Many children who have been abused by their father, love him despite of everything and I think that is correct for them because I think that those people often have a stronger love than many others because that they can love people despite of many things.

But one of the defects is that they learn what they are taught and they often have lower moral thresholds and often do not know how to behave properly and use violence. And sometimes you think that they have been defeated by the violence in some way and take the old man and his violence as an example.

Then there are examples of the opposite, of people who know how to behave and follow the law, but lack love. I think it would be best if people could do both, have love and love all people and also behave properly - but people choose themselves what they do.

.......But that's how it possibly will be while man exists, then there will be scumbags. But I, the author of this article, am also a scumbag to some extent, though I was not abused as a child, but I eat pigs and eggs, the animals suffer and I was with whores, to name something. I was dealt good cards and when that is taken into account, I could be worse than the fascists Im thinking of with these writings, that I think likely were many abused in childhood.

The author is a writer, a musician and disabled person.

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