Fyrir nokkrum dögum síðan las ég í fjölmiðlum frétt þess efnis að gamla Framsóknarhúsið hefði fengið nýtt hlutverk, þar væri tekin til starfa menningarmiðstöð gyðinga með bænahúsi og allt. Þetta er fagnaðarefni. Gyðingar hafa alla jafnan auðgað þau samfélög þar sem þeir hafa sest að. Einkum hafa þeir haft góð áhrif á menningu, listir og skemmtanaiðnað. Það er full ástæða til að gera ráð fyrir því að það sama eigi við hér.
Af þessu tilefni var bent á að gyðingar ættu sér um þessar mundir hundrað ára sögu hér á landi. Því miður verður að segjast að sú saga er ekki alltaf ánægjuleg. Þeir gyðingar sem hingað komu á fjórða áratug síðustu aldar fengu yfirleitt heldur kuldalegar móttökur, sumum var vísað úr landi og flestum þeirra sem sóttu um landvistarleyfi var hafnað. Þótt ég viti það ekki með vissu má gera ráð fyrir að einhverjir þeirra hafi endað ævina í gasklefunum. Það er rétt að halda því til haga að það voru einkum forystu menn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks sem báru ábyrgð á þessu framferði.
Á undanförnum árum hefur gyðingaandúð farið vaxandi í Evrópu og á það líka við um Ísland. Hér á landi hefur þessi óværa einkum gert vart við sig á samfélagsmiðlum og í kommentakerfum fjölmiðlanna en hún getur tekið á sig ýmar myndir. Fyrir nokkrum vikum skrifaði ísraelskur gyðingur, sem hér er búsettur, grein í blað þar sem hann lýsti reynslu sinni sem fólst í því að ýmsir kunningjar hans fóru að hunsa hann. Ástæðan var að sjálfsögðu framferði Ísraelshers og öfgasíonista í Miðausturlöndum.
Þessi maður er hins vegar andstæðingur núverandi stjórnvalda í Ísrael og hefur gagnrýnt framferði þeirra. Það skýtur því skökku við að hann skuli verða fyrir aðkasti vegna framferðis sem hann ber enga ábyrgð á og hefur andæft.
Að hunsa manneskju bara vegna þess að hún er ísraelskur gyðingur er kímið að gyðingahatri og það er skylda okkar sem krefjumst mannréttinda handa ÖLLUM að gera allt sem í okkar valdi stendur til að kveða það niður í fæðingu. Það er fyrst og fremst vatn á myllu ódæðismannanna í Tel Aviv að ýfast við gyðingum í Evrópu eða ráðast gegn eignum þeirra en hjálpar í engu þeim íbúum Miðausturlanda sem liggja undir árásum síonísta.
Það er skylda okkar að taka vel á móti þeim gyðingum sem hingað sækja eins og öðrum. Sá sem hér heldur á penna myndi til dæmis ekki hrökkva upp af standinum þótt í ljós kæmi að þó nokkrir af þeim hafi yfirgefið Ísrael vegna þróunar ísraelsk samfélags í átt að þeim siðlausa og forherta barbarisma sem við höfum orðið vitni að á síðustu áratugum.
Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að kveða niður hið fyrsta andúð á gyðingum. Það er ærið verkefni að fást við þá hómófóbíu og múslimahatur sem vellur um samfélagsmiðlana og kommentakerfin og mun án efa einhvern tíma brjótast út í ofbeldisverkum. Sá óþverri er ekkert að fara.
Höfundur er sagnfræðingur.
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