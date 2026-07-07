Í grein sem birtist hér á Vísi í gær, eftir undirritaðan, var rakið hvernig þeir Bjarni Jónsson frá Vogi og Einar Arnórsson, tveir helstu arkitektar íslenska fullveldisins árið 1918, skildu fullveldishugtakið. Niðurstaða þeirra var skýr: Alþjóðlegar skuldbindingar og jafnvel framsal tiltekinna verkefna til annarra ríkja jafngiltu ekki sjálfkrafa skerðingu fullveldis. Þvert á móti væri það einmitt einkenni fullvalda ríkis að geta tekið slíkar ákvarðanir sjálft.
Þessi skilningur hvarf ekki með Bjarna og Einari. Hann lifði áfram og birtist með skýrum hætti í ræðu sem Ólafur Jóhannesson, þá prófessor og einn áhrifamesti sérfræðingur í stjórnskipunarrétti hérlendis (og síðar forsætisráðherra), flutti árið 1962 undir heitinu Stjórnarskráin og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum. Erindið var síðar birt í 12. árgangi Tímarits lögfræðinga.
Þar fjallar Ólafur um spurningu sem hefur aftur orðið áleitin í umræðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst: Getur aðild að alþjóðastofnun eða alþjóðlegar skuldbindingar leitt til þess að ríki teljist ekki lengur fullvalda? Sú stofnun sem hann hafði í huga var Efnahagsbandalag Evrópu, forveri Evrópusambandsins. Þeirri spurningu svaraði Ólafur með eftirfarandi hætti:
„Næst vík ég með örfáum orðum að þeirri spurningu, hvort skuldbindingar gagnvart alþjóðastofnun geti leitt til þess, að landið verði ekki lengur talið fullvalda, þ.e.a.s. ekki lengur talið fullgildur þjóðréttaraðili. Þeirri spurningu verður almennt að svara neitandi. Það er að vísu ljóst af því, sem hér hefur verið sagt, að talsverðar fullveldistakmarkanir kunna að fylgja aðild að alþjóðastofnun.
En fullveldishugtakið er afstætt. Það lagar sig eftir breyttum viðhorfum og þörfum á hverjum tíma. Fullveldistakmarkanir þær, sem t.d. leiða af þátttöku í Efnahagsbandalaginu, hefðu sennilega áður fyrr verið taldar ósamrýmanlegar óskoruðu ríkisfullveldi. En sjálfsagt kemur engum til hugar að halda því fram, að aðildarríki Efnahagsbandalagsins, Frakkland, Ítalía, Belgía o.s.frv. séu ekki eftir sem áður fullvalda ríki. Þau eru auðvitað eftir sem áður fullgildir þjóðréttaraðilar.
Skuldbindingar ríkja gagnvart alþjóðastofnun munu því oftast nær engu skipta um formlegt fullveldi ríkis. Gildir það almennt jafnt, þó að alþjóðastofnun hafi verið fengið í hendur vald, sem stjórnlögum samkvæmt á að vera hjá handhöfum ríkisvalds. Sú regla er þó sjálfsagt ekki undantekningarlaus. En þátttaka í alþjóðastofnunum, jafnvel þótt valdamiklar séu, gefur almennt eigi tilefni til heilabrota um það, hvort hún sé samrýmanleg fullveldi aðildarríkjanna.
Hitt er spurningin, hvort hún sé samrýmanleg stjórnlögum hvers ríkis. Þær kvaðir, sem fullvalda ríki almennt telja sér fært að undirgangast á hverjum tíma gagnvart alþjóðastofnunum, myndu eigi heldur taldar ósamrýmanlegar fullveldi Íslands. Það myndi þrátt fyrir þvílíkar fullveldistakmarkanir talið fullgildur þjóðréttaraðili. Hitt er augljóst, og þarf raunar ekki að taka fram að milliríkjasamningur getur haft í för með sér slíkar fullveldisskerðingar, [að] samningsríki verði ekki lengur talið fullvalda.“
Þessi nálgun er athyglisverð vegna þess að hún endurómar nær orðrétt þann skilning sem Bjarni Jónsson frá Vogi og Einar Arnórsson settu fram rúmum fjórum áratugum áður.
Það þýðir auðvitað ekki að umræða um aðild að Evrópusambandinu sé þar með útkljáð. Langt því frá. Það má deila um hvort aðild sé skynsamleg eða óskynsamleg, hvort hún þjóni íslenskum hagsmunum eða ekki og hvort aðild samrýmist íslensku stjórnarskránni (sem hún að mati undirritaðs gerir ekki eins og hún er í dag). Allt eru þetta mikilvægar og eðlilegar spurningar.
En ef marka má málflutning Bjarna Jónssonar frá Vogi, Einars Arnórssonar og síðar Ólafs Jóhannessonar verður vart haldið fram að alþjóðlegar skuldbindingar eða framsal verkefna jafngildi sjálfkrafa skerðingu fullveldis. Þvert á móti hefur löngum verið litið svo á að það sé einmitt birtingarmynd fullveldis að ríki geti, af eigin vilja og samkvæmt eigin stjórnskipunarreglum, ákveðið að taka á sig alþjóðlegar skuldbindingar.
Þegar þjóðin ræðir um fullveldi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst er því ástæða til að líta ekki einvörðungu á pólitískar yfirlýsingar samtímans heldur einnig það sem áhrifamenn tuttugustu aldarinnar töldu felast í hugtakinu.
Höfundur er lögmaður.
Runólfur Þórhallsson skrifar
Bjarni Már Magnússon skrifar
Sigurður Egilsson skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Þórður Már Sigfússon skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Stefán Agnar Finnsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
Hannes Lúðvíksson skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Vilbert Gústafsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Alma D. Möller skrifar
Signý Sigurðardóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Þórarinn Hjaltason skrifar
Gestur Valgarðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar