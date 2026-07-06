Litir, form og staðarandi

Sigvaldalitirnir; gulur, djúpblár og hvítur, þetta eru litir sem eru meira en skraut. Þeir eru sjónræn undirskrift. Maður sér litina og hugsar: þetta er Sigvaldahús. Formið er vísbending en litapallettan staðfestir höfundareinkennin. Sigvaldi Thordarson.
Slík einkenni minna okkur á að arkitektúr og borgarskipulag snúast ekki aðeins um húsform, fyrirkomulag byggðar, hlutföll, skala, fagurfræði eða virkni. Litir, áferð, birta og minni eru ekki síður mikilvægir þættir.
Gamli bærinn í Gdańsk er gott dæmi um þetta á stærri skala. Þar verður staðarandinn ekki til í einni byggingu, heldur í samspili heildarinnar: mjórra húsa, fjölbreyttra framhliða, margvíslegra lita, skýrra göturýma og sterkrar tilfinningar fyrir röð og hrynjanda.
Litirnir blása lífi í götumyndina. Formin gefa henni takt. Göturýmin halda henni saman.
Styrkleiki staðarins felst í þessu samspili, þ.e. fjölbreyttri byggð sem verður aldrei tilviljanakennd, ríkulegum smáatriðum sem raska ekki heildinni og svipmiklum en hljóðlátum karakter.
Í borgarskipulagi er oft horft til götureita, landnotkunar og þéttleika byggðar. En litir og efniskennd hafa ekki síður áhrif á það hvernig fólk upplifir staði. Borgir markast af línum en þær skerpast í ljósi, litum og staðaranda.
Kannski er litur eitt vanmetnasta verkfæri borgarskipulagsins.
Höfundur er skipulagsfræðingur.
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