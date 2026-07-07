Þann 12. ágúst verður almyrkvi á sólu sýnilegur á vesturhluta landsins. Almyrkvaslóðin liggur yfir Vestfirði, Vesturland, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga og því má áætla að um og yfir 70% landsmanna séð þetta stórbrotna náttúrundur að heiman frá sér. Á sama tíma verður deildarmyrkvi á öllu landinu austan slóðarinnar en á Norðfirði og Seyðisfirði hylur tunglið 95% af yfirborði sólar.
Þetta mikla sjónarspil ætti að fanga athygli allflestra sem verða á landinu þennan dag. Von er á mörgum hingað til lands sem koma sérstaklega til að verða vitni að þessari sjaldgæfu sjón og því viðbúið að fjöldi gesta jafnt sem heimamanna verði á faraldsfæti. Til að dagurinn verði sem ánægjulegastur fyrir flest er mikilvægt að undirbúa sig vel.
Þau sem ætla að ferðast til ákveðinna staða innan almyrkvaslóðarinnar ættu að skipuleggja ferðina í tíma. Skyndiákvarðanir verða ekki heppilegar þennan dag þar sem gert er ráð fyrir mikilli umferð og fæst vilja eflaust sitja föst í langri bílaröð á meðan þessi einstaki atburður gengur yfir.
Undanfarið ár hafa stjórnvöld, sveitarfélög og stofnanir samhæft aðgerðir vegna viðbúnaðar, umferðarstýringar, náttúruverndar og móttöku gesta. Opinber upplýsingagátt var opnuð nú í vor á Island.is/almyrkvi-2026 og á sama tíma hefur Sævar Helgi Bragason sinnt öflugu fræðslustarfi á vef sínum, solmyrkvi2026.is. Á þessum vefsíðum er að finna allar upplýsingar um lokanir vega, tímabundna einstefnu, skoðunarstaði í sveitarfélögum á almyrkvaslóðinni og annað sem tengist viðbúnaði vegna almyrkvans. Mikilvægt er að kynna sér þessar upplýsingar ef landsmenn huga að því að ferðast á þessum degi.
Til að styðja við bakið á ferðaþjónustunni hefur Ferðamálastofa tekið saman hagnýtar upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig best sé að haga undirbúningi fyrir almyrkvadaginn. Þar er meðal annars ítrekað hve mikilvægt það er að nota viðurkennd sólmyrkvagleraugu til að fylgjast með aðdraganda almyrkvans og síðan þegar hann fjarar út. Einnig er lögð áhersla á að gæta að umhverfinu, margir staðir þar sem búast má við fjölmenni þola takmarkaðan ágang. Þá eru ferðaþjónustuaðilar hvattir til að kynna sér upplýsingar um vegalokanir, skoðunarstaði og þá þjónustu sem verður í boði.
Almyrkvi er sjaldgæfur atburður. Nærri 600 ár eru liðin frá því að almyrkvi á sólu sást síðast frá stöðum innan núverandi almyrkvaslóðar. Svo heppilega vill til að þar búa flestir landsmenn. Við erum því einstaklega heppin að fá að sjá þetta einstæða náttúruundur að heiman og því ekki tilefni til að ferðast langar vegalengdir.
Þau sem ætla sér að aka milli landshluta ættu að vera undir það búin að það taki tíma og jafnframt að heimferðin gæti orðið lengri en vanalega. Skynsamlegt er að gera ráðstafanir sem henta þörfum hvers og eins því viðbúið er að mikið álag verður á þjónustu á almyrkvaslóðinni.
Með samstilltu átaki getum við tryggt að almyrkvinn 12. ágúst 2026 verði ekki aðeins stórkostlegt sjónarspil, heldur líka örugg og ánægjuleg upplifun. Verum því vel undirbúin. Njótum þess að fylgjast með að heiman en þau sem hyggjast ferðast ættu að gera ferðaáætlanir í tíma.
Höfundur er yfirlögregluþjónn almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra.
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