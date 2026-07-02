Takk, en NEI takk

…við verri lífskjörum. Erum efst á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna og myndum alltaf borga miklu meira inn í skuldum vafið Evrópusamband en skilaði sér til baka. Notum þá peninga hér heima.
...við að verðbólgu og þar með vöxtum verði áfram haldið uppi um árabil til þess að auka líkurnar á því að þjóðin samþykki einnig inngöngu í ESB. „Nei“ þýðir að sá pólitíski hvati verði ekki lengur fyrir hendi og hægt verði að einbeita sér að efnahagsmálunum.
…við að þenja út báknið sem verður nauðsynlegt, skv ESB, þegar aðlögun hefst samhliða viðræðum.
…við áralangri óvissu á meðan skriffinnar möndla með fullveldi þjóðarinnar.
…við ESB-her, veljum friðinn.
…við að setja tvíhliða varnarsamstarf við Bandaríkin í uppnám.
…við að setja í uppnám um 70 fríverslunarsamninga okkar við ríki um allan heim.
…við að borga meiri tolla af vörum frá ríkjum utan ESB. T.d. frá Temu og Shein, ESB er ekki með tvíhliða fríverslunarsamning við Kína eins og Ísland.
…við minna matvælaöryggi vegna þess að matvælaframleiðsla myndi líklega snarminnka hérlendis.
…við að gefast upp á að vinna niður vextir og verðbólgu, ESB gerir það ekki fyrir okkur. Við þyrftum að gera það sjálf áður en í boði væri að taka upp evruna.
…við að veita verulegt umboð til utanríkisráðherra sem á allt undir ESB-aðild enda flokkur hennar stofnaður í kringum inngöngu í sambandið.
…við að ,,skoða“ í pakka sem hefur verið opinn árum saman. Í þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um þjóðaratkvæðið kemur beinlínis fram að full aðlögun að ESB hefst ef það verður ,,já“ í sumar áður en samningur lægi fyrir:
,,Á það er gjarnan bent að aðildarviðræður við ESB snúist um að ný aðildarríki lagi sig að reglum sambandsins. Má þetta til sanns vegar færa, enda væri Ísland að ganga í ríkjabandalag með fyrirliggjandi reglum, eins og Ísland lagar sig að reglum innri markaðar ESB samkvæmt EES-samningnum.“
…við að sóa tíma og fjármunum í gæluverkefni 15% stjórnmálaflokks á kostnað brýnni mála. Við höfum nóg annað með peningana og tímann að gera.
…við að andlistlausir, erlendir skriffinnar sem enginn kaus komi að stýringu Íslands.
…við að gefa baráttu forfeðra okkar langt nef, t.d. baráttu fyrir sjálfstæði og landhelginni.
…við áralöngum leiðindum um það hve mikið við þurfum að gefa eftir af okkar yfirburðalífskjörum til að fá koll við langborð risaþjóðanna. Ekkert annað kemst að á meðan árum saman.
...við því að farið sé að stað í slíka vegferð þegar ekki er meirihluti fyrir því á meðal þjóðarinnar, ekki þingmeirihluti og hvorki stuðningur við það hjá verkalýðshreyfingunni né atvinnulífinu.
…við að umboðsmenn erlends valds fái að ganga í sjóði okkar Íslendinga. Erum með vel fjármagnaða lífeyrissjóði en lífeyrismál Evrópuríkja eru í rulsflokki.
…við að láta erlend öfl hafa beinan aðgang að auðlindum okkar Íslendinga.
…við að opna á aukið atvinnuleysi, sérstaklega í röðum unga fólksins okkar.
Ekki viljum við minnka forsætisráðherra sem sagði að ESB-umsókn væri ekki á dagskrá enda þyrfti stór meirihluti þings og þjóðar að vilja inn en ekki bara 15% sérhagsmunaflokkur.
Segjum ,,Nei“ 29.08. Stöndum í fæturna eins og þjóðin gerði í Icesave og þorskastríðunum. Leyfum ekki skuldsettu ESB að draga okkur á tálar. Áfram Ísland!
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins
Jón Pétur Zimsen skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir skrifar
Ólafur Hauksson skrifar
Elína Hallgrímsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Freyja Rut Emilsdóttir skrifar
Hilmar Gunnlaugsson skrifar
Arna Hrönn Aradóttir skrifar
Kristján Kristinsson skrifar
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir skrifar
Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir,Sara Margrét Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Ragnar Sigurðsson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Íris Róbertsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Rannveig Haraldsdóttir skrifar
Gunnar Guðni Tómasson skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Ari Allansson skrifar
Ingibjörg Einarsdóttir skrifar
Júlía Guðný Hreinsdóttir skrifar