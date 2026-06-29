Hvalveiðar sem vopn til að berjast gegn aðild að ESB Micah Garen skrifar 29. júní 2026 12:30 MAGA er komið til Íslands, og ég á ekki bara við dularfulla komu Jareds og Ivönku norður á land, það gerist einfaldlega á sama tíma og hvalveiðar hófust og Paul Watson er á leiðinni til landsins. Kannski eru þau í fríi til að beina huganum frá stórframkvæmdum sínum í Albaníu. Kannski. Leiðtogi Miðflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hitti starfsmenn Repúblikanaflokksins, sem fjármagnaðir eru af samtökum Charlie Kirk, Turning Point Action, á leynifundi í Gautaborg í Svíþjóð í fyrra. Þann 11. mars beindi Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, sjónum sínum að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni á Alþingi vegna tengsla hans við MAGA. Mánuði síðar tilkynnti Kristján Loftsson, mörgum til undrunar eftir tveggja ára hlé, að hann myndi veiða hvali í ár. Kristján Loftsson veiddi ekki hvali í fyrra vegna þess, eins og hann sagði sjálfur, að enginn markaður er fyrir hvalkjöt. Það hefur ekki breyst. Japan, eini markaður Kristjáns Loftssonar utan Íslands, á nú sinn eigin hvalveiðibát og þarf ekki á íslensku hvalkjöti að halda. Hvað hefur þá breyst? Í haust mun Ísland kjósa um að hefja aftur viðræður um aðild að ESB. Hvalveiðar eru eitt þeim málefnum sem kunna að vekja upp þjóðernishyggju. Spurningin sem ég hef er hver stendur straum af tapi Kristjáns Loftssonar á þessu hvalveiðitímabili? Það kostar allt að 2.500.000.000 króna (tveir og hálfur milljarður) að veiða hvali á hverju tímabili, svo hver er að borga reikninginn? Eru hluthafar Hvals h.f. sáttir við að tapa gífurlegu fjármagni bara til að gleðja gamlan mann í löngun sinni til að vera skipstjóri Ahab Íslands? Eða er eitthvert annað samkomulag við MAGA? Þetta eru spurningar sem verðskulda rannsókn á Alþingi. Jared er erindreki sem þekktur er fyrir að gera vafasama bakdyrasamninga fyrir MAGA. Svo hvað er hann að gera á Íslandi og hefur það eitthvað að gera með hvalveiðarnar og löngun Íslands til að ganga í ESB? Markmið MAGA hefur verið að veikja ESB, og hvaða leið er betri til þess en að gera hvalveiðar að hitamáli á Íslandi með þeim tilgangi að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna? Micah Garen er heimildarmyndagerðarmaður og baráttumaður fyrir vernd hvala. Whaling as a proxy to fight EU Membership MAGA has come to Iceland, and I don’t just mean Jared and Ivanka’s mysterious appearance up north, that just happens to coincide with the start of whaling and Paul Watson’s arrival. Perhaps they are on vacation to take their mind off of their development battle in Albania. Perhaps. Centre Party leader Sigmundur Davíð Gunnlaugsson met with Republican staffers, funded by Charlie Kirk’s organization Turning Points Action, at a secret meeting in Gothenburg, Sweden last year. On March 11, Dagur B. Eggertsson, MP for the Social Democratic Alliance, challenged Sigmundur Davíð Gunnlaugsson in Parliament over his ties to MAGA. A month later, Loftsson announced, to the surprise of many after a two year hiatus, that he would hunt whales this year. Loftsson didn’t whale last year because, as he said himself, there was no market for whale meat. That has not changed. Japan, Loftsson’s only market outside Iceland, has their own whaling boat now and does not need Icelandic whale meat. So what has changed? This fall Iceland will vote to reopen discussions about joining the EU. Whaling is one of the hot issues that provokes nationalist sentiment. The question I have is who is covering Loftsson’s losses for this whaling season? It costs as much as 2,500,000,000 ISK to hunt whales each season, so who is covering this? Are the shareholders of Hvalur.hf OK with losing huge sums of money just to make an old man happy in his desire to be the Captain Ahab of Iceland? Or is there some other arrangement with MAGA operatives? These are questions that deserve investigation in Parliament. Jared is soft diplomacy, he does MAGA’s dirty back door deals. So what is he doing in Iceland, and does it have anything to do with the whaling and Iceland’s desire to join the EU? MAGA’s agenda has been to weaken the EU, and what better way to do that than to make whaling an issue in Iceland in order to influence the vote. Micah Garen is a filmmaker, writer and active in the effort to protect whales and the ocean. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Micah Garen Mest lesið Obb obb obb Bogi minn 698.500 kr. fyrir að breyta einum litlum flugmiða Kristján Logason Skoðun Barnamorðingjar eru velkomnir til Íslands Björn B. Björnsson Skoðun Hvalveiðar: Bláa pillan eða sú rauða? Eyþór Eðvarðsson Skoðun Vertu velkomin, Eydís! 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