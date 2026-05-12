Formaður íslenskra atvinnuflugmanna er ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn. Hægt sé að túlka fundarboðið, sem barst í morgun, þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu. Slíkt hafi verið gert áður.
Þriðji sáttafundur í kjaradeilu Félags íslenskra flugmanna (FÍA) og Icelandair var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA segir að Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair hafi boðað flugmenn á sinn fund á föstudag.
„Forstjóri Icelandair sendi póst á alla flugmenn í morgun. Þar býður hann flugmönnum til fundar á föstudaginn næstkomandi klukkan tvö til að ræða stöðuna. Við erum ekkert voðalega hressir með það. Kjaraviðræður eiga að eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið,“ segir Jón Þór.
Hann telur að verið sé að reyna að hafa áhrif á félagsmenn sína, það hafi verið gert áður.
„Það má túlka þetta þannig að það sé verið að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu. Það er ekki í fyrsta skipti sem það gerist. Það var gert í deilunni 2020. Það var líka boðað til sambærilegs fundar með yfirflugstjóra og flugrekstrarstjóra fyrir tveimur vikum. Þannig að þetta er óhefðbundið,“ segir Jón Þór.
Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í gær um að félagið gruni flugstjóra um að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilunni með óvæntum forföllum áhafna sem hafi komið upp í þrígang síðustu vikur. Jón Þór vísar því alfarið á bug.
„Ég veit ekki hvernig hægt sé að túlka það þegar það er fyrst og fremst verið að vinna eftir kjarasamningi. Ég held að þessi túlkun sé langsótt,“ segir Jón Þór.
Aðspurður hvort það sé hluti af þessari kjaradeilu að mæta ekki svarar Jón Þór:
„Nei, engan veginn“.