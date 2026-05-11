Skipulögð glæpasamtök úti í heimi og hér á landi reyna ítrekað að klekkja á bönkum að sögn framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu. Gervigreindin setur sitt mark bæði á varnir og árásir.
33 ára rúmenskur karlmaður var handtekinn í Rúmeníu grunaður um að hafa nýtt sér villu í kerfi Arion banka til að millifæra á sig um 160 milljónir. Hann sætir nú gæsluvarðhaldi í Búkarest en verður framseldur hingað til lands vegna gruns um fjársvik og peningaþvætti.
Maðurinn keypti sér BMW X 5 jeppa fyrir hluta peninganna hér á landi. Hann flúði land með Norrænu og ferðaðist með henni í um þrjá daga áður en hann fór frá borði í Hirtshals í Danmörku. Hann ók síðan bifreiðinni þvert yfir Evrópu til síns heimalands þar sem hann var loks handtekinn af lögreglunni í Búkarest sem lagði hald á jeppann.
Lögreglu hefur tekist að endurheimta um 95 prósent af því sem var svikið út og standa því um átta milljónir eftir sem maðurinn hefur líklegast eytt á flótta.
Lögreglufulltrúi sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að þjófnaður framinn af tölvuþrjótum sem nýta sér kerfisgalla færist í aukana. Hún sagði um nýja tegund bankarána að ræða.
Atburðarásinni svipar til máls sem kom upp í nóvember í fyrra þar sem fimm menn voru staðnir að því að hafa haft 390 milljónir af Landsbankanum. Mennirnir uppgötvuðu gallann fyrir tilviljun.
Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu, segir nýjan veruleika blasa við þegar það kemur að öryggismálum fjármálafyrirtækja. Um mikla fjármuni getur verið að ræða.
„Í sjálfu sér höfum við alltaf áhyggjur af öllum vörnum og svikavörnum, hvort sem það eru netárásir eða aðrar árásir. Við erum með mjög öflugt teymi innan bankanna og kerfisins í heild sem er í öflugu samstarfi erlendis frá til að koma í veg fyrir svik. “
Hún tekur fram að gervigreindin setji mark sitt á öryggi fjármálafyrirtækja.
„Gervigreindin er að hjálpa mjög mikið til, sérstaklega í vörnum. Þessir skipulögðu hópar og einstaklingar kunna líka að nota gervigreindina. Menn bregðast fljótt við, því þetta eru ekki einhverjir krúttlegir krakkar að leika sér í tölvum. Þetta eru skipulögð glæpasamtök, oft og tíðum. Ef þú ert að tala um skipulagaða glæpahópa þá eru þeir um allan heim en þeir eru líka hér á landi, það er alveg þannig. Við þurfum að vera sífellt á varðbergi og alltaf á tánum. Þessar aðferðir breytast sífellt og tæknin verður betri og betri.“
Hún segir það skipta öllu máli að hafa hraðar hendur þegar fjársvik sem þessi koma upp.
„Ef fólk verður vart við eitthvað undarlegt þarf að hafa samband um leið. Þessir aðilar skilja eftir sig rafræn spor. Það er auðvelt að rekja fjármunina en það þarf að gera það strax, bæði til að frysta þá og koma í veg fyrir að þeir séu teknir út og þeir hverfi,“ segir hún og heldur áfram:
„Ég vil beina því til almennings að ef einhver fær beiðni um að vera að nota bankareikninginn til að geyma illa fengið fé, þá þarf að passa sig á því til að verða ekki hlutdeildarmaður í broti,“ segir hún og tekur fram að tölvuþrjótar noti þessa aðferð töluvert til að koma þýfi í skjól.