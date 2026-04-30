Skoðun

Hafnar­fjörður, höfnin, sam­göngur og sam­fé­lagið

Guðmundur Fylkisson skrifar

Ný tækifæri við Straumsvík.

Við erum komin á þann stað að þurfa að taka skref til stækkunar á hafnarsvæðinu okkar til að þjóna betur stærri skipum sem sjá um flutninga til og frá landinu. Frá því rétt eftir árið 2000 hefur stækkun Straumsvíkurhafnar verið á skipulagi. Fyrir nokkrum árum fóru í gang áform um stórfellda uppbyggingu þar í tengslum við Carbfix-verkefnið og var þá farið í umhverfismat fyrir höfnina. Þótt þau áform verði ekki í Hafnarfirði, þá hefur sú vinna vakið vonir um nýja höfn. Þannig er hægt að nýta umhverfismatið sem þegar liggur fyrir í að uppfæra hönnun á nýrri höfn sem nýtist fyrir vöru- og efnisflutninga. Bærinn sá til þess að Vegagerðinn bætti við undirgöngum svo greið leið væri frá höfninni upp á iðnaðarsvæðið, til þess að sú umferð blandaðist ekki við almenna umferð um Reykjanesbraut. Kosturinn við svæðið þar sem nýja höfnin á að koma er að það er aðdjúpt fyrir innsiglingu, tryggð 12 metra dýpt, en uppbyggingin yrði að stórum hluta til á skerjum þannig að minni kostnaður verður við uppfyllingar og það að búa til landsvæði. Framsókn í Hafnarfirði vill að farið verði strax í það á nýju kjörtímabili að huga að þessum framkvæmdum. Þetta mun taka tíma og þetta mun kosta peninga. Með því að hefja framkvæmdir, veglagningu og brimvarnargarða, er hægt að búa til svæði sem tekur við jarðefni annars staðar í bæjarfélaginu vegna framkvæmda í stað þess að slíku efni sé ekið t.d. upp í Bolöldu og hefur það áhrif á umferð og loftslag m.a.

Hafnir eru mikilvægar fyrir atvinnulífið

Í dag er það svo að um Hafnarfjarðarhöfn, sér í lagi Hvaleyrarbakka, er inn og útflutningur á jarðefnum, brotajárni og byggingarefnum. Við erum með Hringrás og Furu og þaðan er útflutningur á járni og hjólbörðum til endurvinnslu. Við erum með steypustöðvar sem flytja inn sement, steypujárn og jafnvel möl. Við erum með malbikunarstöð sem flytur inn jarðefni til malbikunar og síðan er það saltið. Við hvert skip sem er að koma með hráefni eða sækja endurvinnsluefni verða til tugir, hundruðir eða jafnvel þúsundir ferða vörubíla frá höfninni, upp Ásbrautina/Strandgötuna, upp á Reykjanesbraut og síðan Krýsuvíkurveg. Á ári hverju telja þessar ferðir tugþúsundir, fram og til baka, og skiptir það máli í tengslum við samgöngumál í bænum og til frá höfninni.

Sjálfstæður og öflugur rekstur

Höfnin er sjálfstæður aðili innan bæjarkerfisins. Höfnin er vel rekin, með góðu starfsfólki, framkvæmir fyrir eigið fé á hverju ári og skilar góðum afgangi. Höfnin greiðir ekki arð til bæjarins. Þurfi höfnin að taka lán t.d. vegna framkvæmda þá hefur það áhrif á stöðu bæjarsjóðs í heild sinni og skuldastaða bæjarins versnar. Það er ekki nóg að stækka Straumsvíkurhöfn. Það þarf líka að bæta við hafnsögubáti sem hefur burði til að taka við stærri skipum. Nýr eða notaður dráttarbátur/hafnsögubátur kostar nokkur hundruð milljónir. Síðasta framkvæmd við stækkun á Hafnarfjarðarhöfn var Hvaleyrarbakki, þar sem dokkurnar eru og flutningskip koma að. Það var fyrir um 25 árum síðan og þegar saga hafnarinnar er skoðuð þá hafa stórframkvæmdir komið á 25 ára fresti. Sú framkvæmd greiddi sig upp á hálfum öðrum áratug, þ.e. tekjurnar af notkuninni greiddu til baka kostnaðinn við framkvæmdirnar.

Framkvæmdir sem eru í gangi

Á þessu ári er verið að klára endurbyggingu Norðurgarðs og erum mjög stolt af þeirri framkvæmd. Byrjað er á dýpkun vegna Hamarshafnar en þar verða rúmlega 60 stæði fyrir skemmtibáta auka pláss fyrir t.d. hvalaskoðunarbáta og svo þjónustuhús. Eins er verið að sinna viðhaldi á Suðurbakka en þilið þar er orðið götótt. Jafnframt er verið að vinna að útfærslu á 80 metra lengingu á Hvaleyrarbakka, þar sem hann kemur að olíugarðinum en með þeirri stækkun getum við þjónað enn betur stækkandi fiskiskipum sem sækja þjónustu til okkar í auknum mæli. Skemmtiferðaskipum fjölgar hjá okkur en á þessu ári er gert ráð fyrir rúmlega 30 skipakomum en voru 19 í fyrra og á þessu ári verður bætt úr aðstöðu fyrir farþega sem bíða þess að komast um borð. Tekjurnar skapast með því að veita góða þjónustu og eftirspurnin eykst þegar við veitum góða þjónustu og höfum góða aðstöðu. Það er ekki bara hagur Hafnarsjóðs, það hefur líka góð áhrif á bæjarsjóð því fyrirtæki sækjast eftir því að koma í Hafnarfjörð og með fyrirtækjum verða til atvinnutækifæri í okkar heimabyggð.

Þetta snýst nefnilega um Hafnarfjörð, fólkið og fyrirtækin.

Höfundur er formaður hafnarstjórnar Hafnarfjarðarhafnar og skipar 5. Sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði.

