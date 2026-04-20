Skoðun

Hvert er erindið?

Orri Björnsson skrifar

Þó svo að ég hafi starfað lengi innan Sjálfstæðisflokksins og í stjórnmálum þá er ég nýr oddviti flokksins hér í Hafnarfirði og því ný rödd með nýjar áherslur. Sjálfstæðisflokkurinn er stór og breiður flokkur þar sem ólíkar áherslur innan sjálfstæðisstefnunar rúmast.

Sjálfur er ég frjálslyndur hægrimaður. Hvað þýðir það? Það merkir að gildi mín eru frelsi einstaklings, alþjóðleg samvinna og að ráðdeild í rekstri séu mikilvægustu þættirnir þegar kemur að því að reka samfélag.

Hlutverk bæjarstjórnar

Hlutverk okkar sem veljumst til forystu í bæjarstjórn er að skapa umhverfi sem hjálpar íbúum að blómstra á öllum æviskeiðum lífsins. Það er hlutverk okkar sem erum kjörnir fulltrúar fólksins að móta meginstefnu og ramma um starfsemi bæjarfélagsins. Starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar sjá svo um að framfylgja þeirri stefnu hver í sínu starfi.

Frelsið er mikilvægt

Mikilvægustu lífsgæði okkar er þó valfrelsið. Frelsi hvers og eins til að velja er hornsteinn lífsgæða okkar allra. Við erum ólík með misjafnar þarfir og gott samfélag tekur mið af ólíkum þörfum.

Því miður er það lenska vinstri krata að hafa vit fyrir fólki og skapa þung og einsleit kerfi þar sem allir eiga að fá það sama þó svo að þarfir hvers og eins séu mismunandi, ég hafna slíkri hugsun. Eina leiðin til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir fólks er valfrelsi. Einungis þannig náum við utan um þær fjölþættu áskoranir sem að okkar steðja, allt frá leikskólum til öldrunarþjónustu.

Kerfin eru mannanna verk og þau eiga að vera í stöðugri þróun og endurskoðun. Valfrelsi er andstæðan við stöðnun, eykur samkeppni og hraðar framförum á öllum sviðum. Frelsið er lykillinn að góðu samfélagi.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

