Er hurð bara hurð?

Flest okkar hugsa lítið um hurðir í daglegu lífi, við göngum í gegnum tugir þeirra á hverjum degi án þess að veita þeim sérstaka athygli. Samt eru hurðir eitt af lykilatriðum í arkitektúr, hönnun og öryggi bygginga. Í nútíma byggingariðnaði er hurð ekki lengur bara hurð, heldur tækni og hönnunarhlutur sem hefur áhrif á upplifun, notagildi og verðmæti rýmisins.
Eitt mikilvægasta hlutverk hurða í opinberum byggingum, hótelum og fjölbýlishúsum er að tryggja öryggi í bruna. Nútíma eldvarnarhurðir standast strangar evrópskar og bandarískar kröfur og geta haldið eldi og reyk í skefjum í allt að 120 mínútur. Þær eru búnar sérstökum þéttingum sem þenjast út við háan hita og hindra útbreiðslu elds. Þetta er ekki aðeins lagaskylda heldur raunverulegt lífstryggingaratriði.
Á hótelum, skrifstofum og jafnvel heimilum er hljóðeinangrun sífellt mikilvægari. Hurðir sem standast allt að 41 dB hljóðdeyfingu geta skilið á milli næði og truflunar. Með nýjustu tækni er hægt að ná þessari hljóðeinangrun án þess að fórna útliti, hurðir geta verið áfram glæsilegar, einfaldar eða jafnvel hverfa alveg inn í veggflötinn.
Hurðir eru ekki lengur aðeins praktískur þáttur heldur hluti af heildarhönnun rýmisins. „Flush“ hurðir sem falla í sömu línu og veggurinn skapa nútímalegt og lágstemmt útlit. Pivot hurðir snúast um eigin ás og bjóða upp á dramatísk áhrif og brjóta upp rýmin. Glerhurðir og skilrúm hleypa ljósi í gegn og tengja rýmin saman á nýjan hátt. Með fjölbreyttu efnisvali, viður, ál, gler eða ymsar sérlausnir, er hægt að aðlaga hurðir að hverju verkefni, hvort sem það sé klassískur stíll eða framúrstefnulegur arkitektúr.
Í dag er aukin áhersla á að hurðir séu ekki aðeins fallegar og öruggar, heldur einnig framleiddar á ábyrgan hátt. Sjálfbær efnisnotkun, vottanir samkvæmt ISO stöðlum og umhverfisvæn framleiðsla eru orðin lykilatriði í vali á byggingarefni. Fyrirtæki sem framleiða hurðir í hæsta gæðaflokki bjóða jafnan upp á slíka staðla, sem tryggja bæði gæði og áreiðanleika til framtíðar.
Hurðir eru ekki smáatriði í byggingu, þær eru hluti af heildarhönnun, öryggiskerfi og upplifun rýmisins. Hvort sem um ræðir hótel, skrifstofubyggingu, skóla eða heimili, getur rétt hurðalausn skipt sköpum um hvernig rýmið nýtist, hvernig það lítur út og hversu öruggt og þægilegt það er.
Hurð er ekki lengur bara hurð, hún er lykillinn að heildarupplifun byggingarinnar.
Höfundur er ráðgjafi.
Sigvaldi Einarsson skrifar
Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
Sölvi Breiðfjörð skrifar
Sóley Tómasdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Ágúst Ingi Ágústsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir skrifar
Hlédís Sveinsdóttir skrifar
Atli Þórðarson skrifar
Snorri Másson skrifar
Jóhannes Jóhannesson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar
Helgi Jóhannsson skrifar
Ólafur H. Jóhannsson skrifar
Stefnir Húni Kristjánsson skrifar
Benedikt Gíslason skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Kristján Freyr Halldórsson skrifar
Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir skrifar
Steinþór Steingrímsson,Einar Freyr Sigurðsson,Helga Hilmisdóttir skrifar
Jörgen Ingimar Hansson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ásthildur Lóa Þórsdóttir,Ragnar Þór Ingólfsson skrifar
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Breki Pálsson skrifar
Vigdís M. Jónsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sighvatur Björgvinsson skrifar