Mörg þúsund nýta enn 2G og 3G-kerfin sem loka um áramótin Smári Jökull Jónsson skrifar 15. ágúst 2025 12:30 2G og 3G farsímakerfin loka um áramótin. Vísir/ Nordic Photos Sérfræðingur hjá Fjarskiptastofu telur að enn séu þúsundir raftækja á landsvísu sem nýta 2G og 3G-farsímaþjónustu sem mun hætta um áramótin. Öryggisfyrirtæki og sumarbústaðasvæði eru meðal þeirra sem nýta sér þjónustuna. Um áramótin mun 2G og 3G-farsímaþjónusta leggjast af hér á landi ferli þar að lútandi hefur staðið yfir síðan 2021. Samkvæmt Fjarskiptastofu á ákvörðunin ekki að hafa áhrif á útbreiðslu farnets. Sviðsstjóri hjá Fjarskiptastofu segir stofnunina hafa unnið með fjarskiptafyrirtækjum að breytingunum og því að upplýsa neytendur. „Þetta er alfarið ákvörðun fjarskiptafélaganna að loka þessu. Þetta eru kerfi sem hafa þjónað okkur í tugi ára og eru bara komin á tíma,“ segir Þorleifur Jónasson hjá Fjarskiptastofu. „Myndi halda að einhverjar þúsundir tækja væru eftir í dag“ Það eru þó ekki aðeins farsímar sem lokun netsins hefur áhrif á heldur ýmis tæki sem notuð eru til vöktunar, mælinga og stýringa. „Þetta eru alls konar skynjarar og við getum nefnt opnanir á sumarbústaðasvæðum, á hliðum við sumarbústaðasvæði sem dæmi. Einnig öryggishnappar og annað sem öryggisfyrirtækin hafa verið með, myndavélar og annað slíkt.“ Ný raftæki nýta sér 4G og 5G-tækni nú til dags en engu að síður eru enn tæki í umferð sem notast við þjónustuna sem leggst af um áramót. „Þetta voru þúsundir og tugir þúsunda þegar þetta ferli hófst. Án ábyrgðar myndi ég halda að einhverjar þúsundir tækja væru eftir í dag,“ segir hann. Útilokar ekki að fólk lendi í vandræðum Von sé á nýjum tölum frá fyrirtækjunum um fjölda notenda í lok mánaðarins en Þorleifur segir að vissulega geti einhverjir neytendur lent í vandræðum við lokun kerfisins. „Ég held það sé ekkert hægt að útiloka það að þeir sem ekki hafa farið í þá vinnu að uppfæra tækin sín að þeir muni lenda í því að tækin muni ekki virka um áramót.“ Fjarskipti Mest lesið Ungur leikskólastarfsmaður grunaður um kynferðisbrot gegn barni Innlent Stefán Kristjánsson er látinn Innlent Mætti í sovétbol til fundarins í Alaska Erlent Fyrsta mannfall Rússa í umsátri í Malí Erlent Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Erlent Ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum Erlent „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Innlent Þrír handteknir grunaðir um að hafa rænt mann Innlent Gervigreindin býr til tvö ný sýklalyf gegn ónæmum bakteríum Erlent Gular viðvaranir í dag en hiti að 27 stigum á morgun Veður Fleiri fréttir Spá því að vextir muni ekki lækka frekar á árinu Kynferðisbrot gegn barni til rannsóknar, leiðtogafundur og eldislax Netlaust í Ráðhúsinu vegna öryggisráðstafana Bíða þess enn að ráðherra svari neyðarkalli um mönnun Mannanafnanefnd: Nú má heita Kaleo Stefán Kristjánsson er látinn Ungur leikskólastarfsmaður grunaður um kynferðisbrot gegn barni Spá eldingum á Vesturlandi Þrír handteknir grunaðir um að hafa rænt mann „Hamfarir og ekkert annað“ 30 ára afmæli Blómstrandi daga í Hveragerði „Þetta eru báðir mjög alvarlegir atburðir“: Eldislaxar í Haukadalsá og gat á sjókví í Dýrafirði „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Hundrað eldislaxar í Haukadalsá, ásakanir um samráð og blómlegt í Hveragerði Saka Storytel um að forgangsraða eigin efni á kostnað annarra Ekki tilkynnt um stórt gat á sjókví í nokkurn tíma þrátt fyrir eftirlit Taldi hundrað eldislaxa í neðri hluta Haukadalsár Tónlistarmaður taldi handtökuna ólögmæta en fór tómhentur heim Krefjast þess að ráðherra dragi ummæli sín til baka Samkeppniseftirlitið rannsakar Storytel Fá tímabundna undanþágu frá viðskiptaþvingunum Í samtali við norsku kafarana hvort þeir komi aftur Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Eldislaxar í Haukadalsá, Gnoðarvogur og samgöngur á Vesturlandi Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Snýr aftur sem bæjarstjóri eftir árslangt veikindaleyfi Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Helgi Vilberg Hermannsson er látinn Sjá meira