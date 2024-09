Eltum veðrið er gamanleikur með söngvum, sem er skrifaður af leikhópnum en hann samanstendur af Eygló Hilmarsdóttur, Guðjóni Davíð Karlssyni, Hallgrími Ólafssyni, Hildi Völu Baldursdóttur, Hilmari Guðjónssyni, Ilmi Kristjánsdóttur, Sigurði Sigurjónssyni og Þresti Leó Gunnarssyni. Auk þeirra lögðu Katrín Halldóra Sigurðardóttir og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sitt af mörkum til þróunar leikverksins framan af. Kjartan Darri Kristjánsson leikari, hefur nú sett upp leikstjóragleraugun og aðstoðar hópinn við að fínpússa verkið.

Útilegan þar sem allt fer í steik

Skrautlegur vinahópur heldur í sína árlegu útilegu þar sem allt þarf að vera á sínum stað – rétta stæðið fyrir hjólhýsin, moðsteikta holulambið, sándboxið og allt hitt. En nú er samt ekkert eins og það var, því það vantar eina í hópinn. Hver og einn er með sínar hugmyndir um það hvernig eigi að bregðast við nýrri stöðu og hin árlega samkoma vinahópsins tekur óvænta og stórvarasama stefnu. Veit Hjálmar um öskuna? Nær Guðrún að loka stóra málinu? Mun viðhafnarnámið nýtast Andra á toppnum? Þarf að fela vínið fyrir Rögnu? Og er David Clark allur þar sem hann er séður?

Tilurð sýningarinnar

Eltum veðrið er sannkölluð samsköpunarsýning. Mörg úr leikhópnum tóku þátt í sýningunni Hvað sem þið viljið (As you like it) sem sýnd var í Kassanum fyrir tveimur árum eða svo. Hópurinn skemmti sér konunglega við æfingar og upp úr því kviknaði sú hugmynd að leita að nýlegum gamanleik til að spreyta sig á. Eftir allnokkra leit og grúsk varð niðurstaðan sú að skrifa nýtt verk. Fljótlega kom hópurinn sér saman um að byggja verkið í kringum útilegur Íslendinga og þetta séríslenska fyrirbæri að elta veðrið. Kallað var eftir sögum frá almenningi og þær létu ekki á sér standa. Fjöldinn allur af fólki sendi inn skemmtilega sögur frá kostulegum uppákomum og sumar þeirra hafa ratað inn í sýninguna.

Mynd/Hanna Liv Atladóttir.

Tónlistin skipar stóran sess

Tónlist verksins er eftir Sváfni Sigurðarson auk þess sem Hallgrímur Ólafsson leikari á eitt lag með Sváfni. Hallgrímur og Sváfnir hafa unnið saman að því að skrifa texta ásamt leikurum úr leikhópnum. Nú þegar hafa tvö lög úr sýningunni þegar verið gefin út og hægt er að nálgast þau á Spotify og öðrum tónlistarveitum.

Söngur lúsmýsins





Margt ljótt hefur verið sagt um lúsmý í gegnum tíðina. Frá því að þessir smávöxnu nýbúar námu hér land hafa þeir verið undir stöðugum ávirðingum. Skítkastið hefur gengið svo langt að fulltrúar tegundarinnar hafa séð sig tilneydda til þess að bera hönd fyrir höfuð sér. Söngur lúsmýsins (pínulítið blóð) er glænýr skordýrarokks-smellur þar sem sjónarmiðum þeirra er haldið á lofti.

Lífið er skrítið

Lífið er skrítið, er hugljúfur samsöngur sem hentar vel við varðeldinn. Það kom út á Spotify og öðrum tónlistarveitum föstudaginn 5. júlí. Það eru þau Hallgrímur Ólafsson og Eygló Hilmarsdóttir sem leiða í söng en allur leikhópurinn tekur einnig undir í laginu.