Að sögn Elínar hafa akademísk jólapróf einkennt aðventuna síðastliðin ár. Í ár þurfi hún lesa fyrir próf í augnlæknisfræði og geðlæknisfræði á sama tíma og hún reynir að njóta hátíðarinnar.

„Frekar góð blanda enda hefur því stundum verið hvíslað að mér, oftar en ég hef kært mig um, að augun séu spegill sálarinnar,“ segir Elín glettin.

„Hvað sem því líður þá ætla ég að hafa það notalegt við lesturinn, kveikja á kertum í skammdeginu og fá mér piparkökur með gráðosti. Ef til vill tekur mamma upp á því að baka eins og eina tvær sortir, lakkrístopparnir eru í sérstöku uppáhaldi. Mamma mín, ég vona að þú lesir þetta,“ segir hún.

Hámarks huggulegheit

Þegar nær dregur jólum hyggst Elín verja tíma með fjölskyldu og vinum með tilheyrandi bæjarrölti og kaffihúsaheimsóknum. Þá segir hún fátt skemmtilegra en föndur og jólakortagerð í góðra vina hópi.

„Kannski tökum við upp spil og spilum fallega. Systir mín er líka búin að bjóða mér í heita pottinn heima hjá sér. Það er gífurlega mikilvægt að virkja tengslanetið, sérstaklega á þessum árstíma, til þess að ná hámarks huggulegheitum,“ segir Elín og heldur áfram;

„Í draumaheimi skelli ég Fairytale Of New York með keltnesku pönkurunum The Pogues á fóninn þegar mamma tendrar á aðventukertunum, það er hátíðleg athöfn sem ég mun ekki missa af. Mamma mín, taktu bara úr lás alla sunnudaga á næstunni svo ég komist örugglega inn.“