Líkamsmeðferðarstofan The House of Beauty er sú eina sinnar tegundar á Íslandi og var þetta annað árið í röð sem hún fékk þessi verðlaun. Stofan býður nú upp á góð tilboð á öllum meðferðum og pökkum af þessu tilefni. „Við sérhæfum okkur að bjóða upp á öflugar líkamsmeðferðir,“ segir Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, eigandi The House of Beauty. „Þar er okkar fókus, eingöngu árangursríkar meðferðir til að bæta heilsu og líkamlega formið. Við viljum einfaldlega vera best í því sem við erum að gera og setjum því alla okkar krafta í meðferðir fyrir líkamann.“

Að auki segir hún að lagt sé mikið uppúr endurmenntun hjá starfsfólki stofunnar og að hún sé stöðugt að bæta við þekkingu hjá meðferðaraðilum til að fylgjast með þeirri hröðu þróun sem á sér stað í þessum geira.. „Það er margar öflugar stofur að sinna hefðbundnum snyrtimeðferðum og andliti en færri í því sem við erum að gera, sem er að fókusa eingöngu á meðferðir fyrir líkamann.“

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, sem oft var kennd við hönnunarmerkið Gyðja Collection, rekur í dag líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty. Stofan fagnaði nýverið fimm ára afmæli og er löngu orðin einn af vinsælli viðkomustöðum fyrir þá sem vilja bæta líkamlega formið hvort sem það á við heilsu eða útlit. „Eftir að hafa misst heilsuna um tíma sjálf þá fyrst gerði ég mér grein fyrir því hvað heilsan skiptir í raun öllu máli. Ég gerði allt sem ég gat sjálf til að ná upp heilsu á sem náttúrulegastan og öflugastan hátt og á þessum tíma kynntist ég nokkrum af líkamsmeðferðunum sem við bjóðum upp á í dag hjá The House of Beauty. Í dag þakka ég fyrir að vera orðin heilsuhraust og á ég það meðal annars líkamsmeðferðunum okkar að þakka,“ segir Sigrún.

The House of Beauty hefur unnið verðlaun sem besta líkamsmeðferðarstofan frá World Salon Awards tvö ár í röð.

Alþjóðleg verðlaun sem besta líkamsmeðferðarstofan

Verðlaunin sem The House of Beauty hlaut nýlega nefnast „Best Body Shaping Clinic 2023“ og eru sem fyrr segir veitt af World Salon Awards. „Þetta er í raun alveg magnað, enda vissi ég ekki að þessi verðlaun væru til fyrr en í fyrra þegar við vorum tilnefnd og unnum þau. Við fengum þá póst frá þeim þar sem okkur var tilkynnt að við værum tilnefnd. Í kjölfarið báðu þau okkur um ýmis konar upplýsingar um vinnu okkar, hreinlæti, fyrir og eftir myndir og margt fleira.“

Dómarar í hverju landi taka svo út þær stofur sem eru tilnefndar. „Við erum ótrúlega stolt af þeim árangri að vinna annað árið í röð. Þetta gefur okkur meira „búst“ til að vilja gera enn betur og halda áfram á þessari braut,“ segir Sigrún stolt.

Góður árangur viðskiptavina vekur eftirtekt

„Margir fara í gegn með glæstan árangur sem aðeins þeir vita af enda þrýstum við aldrei á fólk að leyfa okkur að birta fyrir og eftir myndirnar þeirra. Það fylgir bara trúnaðinum og er algjörlega eðlilegt miðað við það sem við sérhæfum okkur í, sem eru líkamsmeðferðir. En svo er alltaf sumir sem eru til í að leyfa okkur að birta myndir og leyfa fólki að sjá hvað við erum að gera alla daga og okkur þykir mjög vænt um það,“ segir Sigrún.

Frábær árangur með tíu vikna pakka





„Þessi elskulega kona kom til okkar sem módel í tíu vikna pakka með sex vikna pásu í millitíðinni. Hún byrjaði 18. september og kláraði 15. janúar. Markmið hennar var að vinna á kvið og lærum ásamt húð á öllum líkamanum. Prógrammið sem við settum upp fyrir hana með þessi markmið í huga var 10 vikna pakki.“

Hún kom þrisvar í viku í eftirfarandi meðferðir:

· 20 skipti af Totally Laser Lipo

· 20 skipti af Fitform

· 10 skipti af Lipomassage Silklight

· 10 skipti af velashape

„Hún kom tvisvar í viku í Totally Laser Lipo til að vinna á kviðfitu og fór beint á eftir í Fitform til að stinna og styrkja vöðva. Einu sinni í viku kom hún í Velashape þar sem unnið var á kvið og lærum. Hún fór svo beint á eftir í Lipomassage Silkligth þar sem unnið var á öllum líkamanum til að stinna, styrkja, þétta húðina og móta líkamann.“

Og árangurinn var glæsilegur að sögn Sigrúnar. „Hún tapaði 70,5 cm í heildina og þar af 16,5 cm í mittinu. Að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus.“

Glæsilegur árangur hér þar sem hún tapaði 70,5 cm í heildina og þar af 16,5 cm í mittinu. Að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus.

Einstakt tilboð til miðnættis á sunnudag

Í tilefni af því að The House of Beauty voru verðlaunuð sem „Best Body Shaping Clinic 2023“ hjá World Salon Awards hafa þau sett í loftið sannkallað vinningstilboð.

Áhugasamir eru því hvattir til að hafa hraðar hendur til að gera góð kaup á meðferðum því af þessu einstaka tilefni er hvorki meira né minna en 27% afsláttur af öllum meðferðum og makeover pökkum til miðnættis á sunnudag, 18. júní.

Áhugasamir geta kynnt sér tilboðið betur hér.

Líkamsmeðferðartækin eru með mismunandi virkni

Hjá The House of Beauty eru í boði margar mismunandi líkamsmeðferðir sem ætlað er að vinna á mismunandi markmiðum. „Það eru Lipomassage Silklight, Velashape II, Msculpta Pro, Led húðmeðferð, Totally laser Lipo og Fitform ásamt Mystic tan brúnkuklefanum.“

Sigrún segir að meðferðaraðilar The House of Beauty veiti viðskiptavinum góða ráðgjöf um það hvaða meðferðir séu áhrifaríkastar í samræmi við þau markmið sem hver og einn hefur. „Kúnnahópurinn okkar nær alveg frá um 25 ára aldri og upp úr. Í raun fáum við til okkar fólk á öllum aldri. Viðskiptavinir skiptast aðallega í tvo hópa þegar þeir byrja hjá okkur. Annar hópurinn er að leitast eftir útlitslegum árangri að mestu á meðan hinn hópurinn leitast eftir heilsufarslegum árangri. En svo er oft bónusinn sá að báðir hópar enda með bæði bætta heilsu og bætt útlit.“

The House of Beauty hefur líka sett saman hentuga meðferðarpakka sem hentar fyrir fólk sem vill vinna á ýmsum algengum vandamálum. „Þar má nefna tummy tuck, total body makeover, brúðar makeover, fitness pakka og fleira.“

Pakkarnir einfalda hlutina fyrir viðskiptavini að sögn Sigrúnar og með þeim er hægt að bjóða fólki upp á betri kjör á meðferðum þegar verslaður er heill meðferðarpakki. „Þá veit fólk líka hvað það er að ganga út í tímalega séð og fjárhagslega áður en það byrjar. Við hvetjum þó til þess að koma í mælingu og ráðgjöf til okkar og fá persónulega aðstoð frá meðferðaraðila. Við bjóðum öllum að koma í fría ráðgjöf án allra skuldbindinga.“

Í ráðgjöfinni hitta viðskiptavinir meðferðaraðila sem skoðar markmið þeirra og ráðleggja með meðferðir og prógramm í samræmi við það. „Suma langar að bæta heilsuna og minnka daglega verki, t.d. gigtarverki, meðan aðrir vilja komast í form fyrir sumarfríið á meðan enn aðra langar að komast í sitt allra best form fyrir brúðkaupsdaginn. Sumir glíma t.d. við lausa húð á kviðnum eftir barnsburð eða þyngdartap á meðan aðrir vilja losna við staðbundna fitu sem þeir ná ekki að vinna á í ræktinni. Í sumum tilfellum er fólk að koma hingað sem síðasta úrræðið áður en það leggst undir hnífinn.“

Bókaðu tíma hér í fría mælingu og ráðgjöf.

Hún segir lýtalækna hafa vísað töluvert á þau og þá sérstaklega eftir aðgerðir sem er mjög ánægjulegt að hennar sögn. „Það getur sem dæmi verið sniðugt að koma til okkar í lipomassage sogæðameðferð, til að losa út vökva og bólgur eftir svuntu aðgerð og fitusog. Einnig höfum við stundum hjálpað til ef það vantar einhver herslumun upp á eftir aðgerðir, ef það eru einhverjar misfellur eða slíkt sem dæmi.“

Henta meðferðir The House of Beauty öllum?

Sigrún segir mikilvægt að meðferðaraðili og viðskiptavinur séu á sömu blaðsíðu hvað varðar væntingar. „Þumalputtareglan er sú að þinn árangur er okkar markmið. Ef tilskilinn árangur næst ekki fljótlega eftir að prógramm hefst er mikilvægt að láta meðferðaraðila vita svo hægt sé að gera breytingar á prógramminu.“

Hún segir okkur vera eins misjöfn og við erum mörg og líkami okkar bregðist mismunandi við. „Þótt við vitum að meðferðirnar okkar virki og sýni yfirhöfuð mjög góðan árangur kemur fyrir að ákveðnar meðferðir henti ekki viðkomandi viðskiptavini. Þá ræðum við saman og finnum út hvað veldur og breytum meðferðarprógrömmum ef þarf.“

Hún segir fókusinn ekki snúast um að viðskiptavinir missi ákveðin mög kíló heldur aðstoði þau þá við að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. „Við fókusum frekar á að árangur sjáist með berum augum og á myndum heldur en að missa ákveðinn fjölda kílóa þrátt fyrir að það sé oft góður bónus. Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar,“ segir hún.

Er gerð krafa um hreyfingu eða sérstakt mataræði?

„Við brýnum fyrir fólki að heilsan okkar og útlitið eru nátengd fyrirbæri,“ segir Sigrún. „Því hvetjum við fólk til þess að stunda heilbrigðan lífstíl og gefum góð ráð og hvatningu meðfram meðferðunum hjá okkur því það mun alltaf hjálpa til við endanlegan árangur. En við gerum þrátt fyrir það enga kröfu um líkamsrækt eða sérstakt mataræði enda geta einfaldlega ekki allir stundað líkamsrækt sem koma til okkar af heilsufarslegum ástæðum.“



Mikilvægur hluti í upphafi er heilsufarsskýrsla sem allir fylla út í byrjun meðferðarprógramms og eins þegar komið er í mælingu og ráðgjöf. „Heilsan spilar gífurlega stóran þátt í öllu sem við gerum og árangri þar meðtöldum. Til dæmis, ef einstaklingur safnar miklum vökva og bjúg, getur það verið vísbending um að sogæðakerfið virki ekki alveg sem skyldi.“

Sogæðakerfið spilar stóran þátt í því að losa út fitu sem líkaminn brennir. „Ef viðkomandi vill sem dæmi vinna á staðbundinni fitu og fer í laser hjá okkur, en sogæðakerfið er stíflað, þá er hætt við að árangurinn verði töluvert hægari en hjá t.d. einstakling þar sem sogæðakerfið er upp á tíu. Í fyrra tilfellinu nær líkaminn ekki að losa sig vel við fituna sem við erum að brjóta niður.“

Því er mikilvægt að sögn Sigrúnar að átta sig vel á stöðunni áður en viðkomandi byrjar í meðferð svo hægt sé að leiðbeina sem best með hvað muni virka vel fyrir viðkomandi áður en prógramm hefst. „Í tilfelli sem þessu, ef það kæmi í ljós að sogæðakerfið væri ekki upp á sitt besta, myndum við ráðleggja viðkomandi að byrja hjá okkur í sogæðameðferðinni Lipomassage Silklight, til að koma því í gang áður en við förum að vinna í að brjóta niður fitu.“

Hún segir að ef fólk sé búið að kaupa pakka á vefnum þegar það kemur í fyrsta tímann eða ráðgjöf, en þau mæli með breytingu eftir útkomu heilsufarsskýrslu og spjalls við meðferðaraðila, þá sé minnsta mál að breyta pakkanum eða aðlaga hann að viðkomandi. „Það er alltaf hægt að breyta meðferðum í pökkum ef þörf er á svo viðkomandi nái sínum markmiðum.“

Hún segir mottóið þeirra vera „þinn árangur er okkar markmið“ og þau vilji að fólk nái markmiðum sínum. „Því vinnum við statt og stöðugt að því, með öflugu meðferðirnar okkar að vopni, góða samvinnu, raunhæfar væntingar og öflug tips í farteskinu, að hraða árangri,“ segir Sigrún.

Undrameðferðin Lipomassage Silklight

Að hennar sögn er Lipomassage Silklight ein öflugasta sogæðameðferð sem við höfum komist í tæri við en hún vinnur á svo mörgum stigum fyrir líkama okkar. „Þessi meðferð vinnur frábærlega með flestum öðrum meðferðum sem við bjóðum upp á og er þar af leiðandi sú lang vinsælasta. Meðferðin vinnur líka á appelsínuhúð og mótar líkamann.“

Hún segir fólk einnig hafa komið í miklum mæli í sogæðameðferðir til þeirra vegna verkja í líkamanum. „Við höfum fengið fregnir af því að hluti þeirra sem koma til okkar er vegna þess að læknir hafi vísað á okkur. Það hefur sýnt sig og sannað að öflugar sogæðameðferðir eins og við bjóðum upp á geta verið mjög áhrifaríkar fyrir gigtarsjúklinga og fólk sem þjáist af daglegum stoðverkjum.

Margir sem koma til þeirra hafa jafnvel gengið á milli lækna og reynt að finna lausnir í mörg ár. „En með reglulegum sogæðameðferðum hjá okkur hafa margir náð að halda niðri verkjum, bæta svefn og í sumum tilfellum náð að sleppa lyfjum. Lyf gera vissulega sitt gagn, en mörg þeirra hafa aukaverkanir. Þá er betra að vinna á rót vandans sem í mörgum tilfellum er bólgusöfnun og stíflur í líkamanum og þar kemur Lipomassage meðferðin okkar við sögu.“

Lipomassage Silklight ein öflugasta sogæðameðferð sem völ er á og vinnur frábærlega með flestum öðrum meðferðum sem The House of Beauty býður upp á.

Öflug meðferð sem byggir upp vöðva

The House of Beauty býður upp á byltingarkennda meðferð sem nefnist Msculpta PRO. Meðferðin byggir upp vöðva og losar fitu á undarverðan hátt með rafsegulbylgjum. „Við erum að elska Msculpta PRO meðferðina okkar og höfum verið að ná gríðarlegum árangri með uppbyggingu vöðva og mótun sem hefur ekki verið að nást í ræktinni.“

Hún segir þau einnig hafa séð þéttingu á kviðvöðvum með Msculpta Pro meðferðinni hjá konum eftir fæðingu, en við barnsburð er algengt að kviðvöðvarnir gliðni í sundur. „Það hafa ekki verið margir kostir í þeirri stöðu og hefur leiðin þá jafnvel verið að leggjast undir hnífinn og láta sauma saman kviðvöðvana. En nú er komin önnur möguleg lausn með minna inngripi. Við höfum einnig séð mikinn árangur í mótun, uppbyggingu og stækkun á rassi og fleiri stöðum sem fólk gengur oft hægt að byggja upp í ræktinni.“

Miklar framfarir á aðeins átta vikum





Þessi kona kom til The Hou­se of Beauty tvisvar í viku í átta vikur. Hún byrjaði í Totally Laser Lipo með áherslu á magasvæðið og fór í fitform beint á eftir til að stinna og styrkja vöðva og fullkomna árangurinn.







Náði stórglæsilegum árangri á sex vikum





„Þessi glæsilega kona kom til okkar sem módel í sex vikna pakka. Hún byrjaði 24. janúar og kláraði 4. mars og árangurinn er stórglæsilegur.“

Pakkinn hennar innihélt:

· 12 skipti í Totally Laser Lipo

· 6 skipti í fitform

· 6 skipti í Msculpta

· 6 skipti í Velashape

· 6 skipti í Lipomassage

„Hún kom til okkar í Totally Laser Lipo 2 sinnum í viku til að vinna á staðbundinni fitu á kvið. Fyrstu þrjár vikurnar fór hún í Msculpta beint á eftir til að þétta, grenna og móta kviðinn eins vel og kostur er.“

Síðari þrjár vikurnar kom hún svo í fitform beint á eftir lasernum til að vinna á vöðvastyrkingu og húðþéttingu á öllum líkamanum. „Að auki kom hún svo einu sinni í viku í Velashape þar sem unnið var við að þétta og stinna lausa húð á lærum og höndum. Strax á eftir fór hún svo í Lipomassage Silkligth þar sem allur líkaminn var tekinn.“

Frábær árangur á aðeins sex vikum.

Áhugasamir geta kynnt sér tilboðið betur hér.

Fyrir þá sem vilja bóka sér tíma í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi geta gert það á einfaldan hátt hér.

Fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty má sjá á Instagram reikningi stofunnar.