Z powodu podwyżek myślą o wyprowadzce z kraju

Prezes związków zawodowych VR mówi, że prezes Banku Centralnego zrzuca winę na ruch robotniczy, jeśli chodzi o inflację w kraju. Mówi, że niekończące się groźby pod adresem ruchu związkowego są niezrozumiałe. Wiele osób w tym także niepełnosprawni, rozważają wyjazd z kraju z powodu ciągłych podwyżek stóp procentowych.

Wczoraj Bank Centralny podniósł główną stopę procentową o 1,25 pkt. proc. i wynosi ona obecnie 8,75 proc., podczas gdy inflacja w kraju wynosi 9,9 proc. Stopy procentowe nie były wyższe od czternastu lat i była to trzynasta podwyżka z rzędu.

Niektórzy twierdzili, że inflacja jest podnoszona na żądanie ruchu robotniczego, w tym były Minister Spraw Społecznych. Sam prezes Banku Centralnego powiedział, że żądania płacowe związków są nierealne i ma nadzieję, że zostaną zawarte umiarkowane długoterminowe porozumienia płacowe.

Ragnar Þór Ingólfsson, przewodniczący VR i pierwszy wiceprezes Konfederacji Pracodawców ASI, mówi, że prezes Banku Centralnego po prostu się myli.

Helga Nielsen myśli o wyprowadzce z kraju. Vísir/Arnar

„Robiliśmy to do tej pory. Zrobiliśmy to, tworząc długoterminowe umowy zbiorowe w 2019 roku i myśleliśmy, że zrobimy to z umową krótkoterminową, którą podpisaliśmy w grudniu. Jest całkiem jasne, że prezes Banku Centralnego się myli jeśli myśli, że ludzie pracujący, czyli ogół społeczeństwa w tym kraju, zacznie brać odpowiedzialność za błędy polityki gospodarczej Banku Centralnego i za bezczynność rządu, w sprawie problemów, w jakie wpadła gospodarka” powiedział Ragnar Þór.

Dodał także, że jeśli bezczynność rządu będzie trwała, w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze wyższej inflacji.

„Władze całkowicie zawiodły i nie ma nic w przygotowaniu, co mogłoby poprawić sytuację. Raczej idziemy w przeciwnym kierunku i będzie znacznie gorzej” mówi Ragnar Þór.

Mówi, że działania Banku Centralnego mają dwa razy większy wpływ na firmy i ich koszty niż podwyżki płac.

„Muszę tylko przyznać, że nie rozumiem tej argumentacji i niekończących się gróźb Banku Centralnego i prezesa pod adresem ruchu związkowego. Bardzo zaskakujące jest to, że sam prezes zdaje się mówić o oczekiwaniach inflacyjnych, które zawsze przekładają się na poziom cen, co jest niezrozumiałe” mówi Ragnar Þór.

Dziennikarze agencji prasowej, rozmawiali dziś z kilkoma przechodniami, o wpływie podwyżek stóp procentowych na ich życie.

Czy podwyżki stóp mają na Ciebie wpływ?

„Tak szczególnie dlatego, że ​​nie jestem na rynku pracy. Ma to bardzo negatywny wpływ na osoby niepełnosprawne. Ja jestem niepełnosprawna i to przynosi negatywne efekty” mówi Helga Nielsen.

Czy brałaś pod uwagę jakieś działania by zapobiec temu?

„Wyjazd z kraju. Proste.”

Wszystko do tego zmierza?

„Jeśli tak dalej będzie, będę musiała to zrobić. Jestem samotną matką i nie stać mnie na to. Tego wszystkiego jest już po prostu za dużo i rząd powinien się wstydzić” mówi Helga.

Árni Tryggvason wstrzymuje się z kupnem mieszkania. Vísir/Arnar

Jak na Ciebie wpływają podwyżki?

„Na szczęście dla mnie mają niewielki wpływ. Nie mam długów i zrezygnowałem z kupna mieszkania tej jesieni. Zachowałem oszczędności na później i do tego czasu wynajmuję mieszkanie. Myślę, że gdybym zainwestował, zaliczka, którą wpłaciłbym na mieszkanie tej jesieni już dawno by nic nie znaczyła” mówi Árni Tryggvason.

Þór Gunnlaugsson Vísir/Arnar

„To było do przewidzenia, że wszystko wymknie się spod kontroli. Nie widzę, po bliższym rozeznaniu, aby w parlamencie znajdowali się jacyś cudotwórcy, którzy potrafią wszystko ulepszyć, tak raz, dwa i trzy. To nie będzie tak, że nagle coś się zmieni” mówił Þór Gunnlaugsson.