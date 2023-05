Minister Sprawiedliwości apeluje o zwiększenie finansowania na więziennictwo

Minister Sprawiedliwości, Jón Gunnarsson, chce podjąć dalsze kroki w kierunku poprawy i zwiększenia zasobów w zakładach karnych. Mówi, że eksperci w resorcie badają sytuację i jest on zaniepokojony brakiem środków dla więźniów, wychodzących na wolność po odbyciu kary.

Niedawno w programie Kompás omówiono brak środków, jeśli chodzi o ciężko chorych psychicznie więźniów, którzy nie otrzymują odpowiedniej pomocy w więzieniu i dlatego są narażeni na bardziej niebezpieczny niż wcześniej powrót do społeczeństwa.

Wielu ekspertów apelowało o podjęcie konkretnych działań dla tej grupy. Minister Sprawiedliwości powiedział, że przedstawił rządowi propozycje nowych działań dla tej grupy.

Sytuacja nie jest dobra

Minister dodał, że wszelkie rozmowy dotyczące braku środków w systemie więziennictwa nie dziwią, bo od lat sytuacja nie uległa zmianie.

„Sytuacja w tym zakresie jest w ostatnich latach niezadowalająca, to dość oczywiste. Prowadziliśmy rozmowy i podjęto działania, które bardzo pomogły, ale można zrobić lepsze rzeczy” mówi Jón Gunnarsson i dodaje, że jasne jest, że współpraca i interakcja między ministerstwami są potrzebne, po to by ulepszyć sytuację więźniów chorych psychicznie.

„Więźniowie mają takie samo prawo do opieki zdrowotnej jak inni obywatele. Istnieje zbyt wiele przykładów osób, znajdujących się pomiędzy systemem opieki zdrowotnej a władzami więziennymi. Musimy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.”

Mówi jednak, że w ostatnich latach udało się osiągnąć sukces w tej kwestii.

Dodał także, że absolutnie fundamentalne jest, aby więźniowie i osoby przebywające w areszcie zabezpieczonym otrzymywali odpowiednią opiekę zdrowotną.

„Każdy ma prawo do opieki zdrowotnej. Oni mają też swoje prawa, należy pamiętać, że więźniowie mogą odmówić leczenia, tak jak każdy, więc są to skomplikowane kwestie do rozwiązania” dodaje.

Zdaniem ministra zwiększone wsparcie społeczne pozwoliłoby islandzkim więzieniom, na podjęcie dalszych kroków w kierunku polityki resocjalizacji. Nowa polityka, nie tylko zwiększyłaby zasoby w systemie więziennictwa, ale także zwiększyłaby możliwości dostępne dla byłych więźniów po zakończeniu odbywania przez nich wyroków.

Sugestie ministra wynikają m.in. z niedawnych wezwań ekspertów do bardziej resocjalizacyjnego systemu więziennictwa, który kładzie nacisk na ponowną integrację więźniów ze społeczeństwem poprzez programy pracy i edukacji.

Minister zaapelował również o większe wsparcie w znalezieniu pracy dla byłych więźniów.

Chociaż Islandia poczyniła pewne postępy w tych dziedzinach, Jón ponownie podkreślił potrzebę nadania priorytetu resocjalizacji i umożliwienia więźniom wnoszenia wkładu w życie społeczne.

„Obawiam się, że ludzie nie otrzymują takich zasobów, aby zapewnić im odpowiednią pomoc. Władze więzienne przetrzymują ludzi dłużej, niż powinni, ponieważ więźniowie są uważani za zagrożenie, kiedy opuszczają więzienie. Może to wywołać oczekiwanie, że opuszczając więzienie, mogą nawet od razu popełnić poważne przestępstwa. Dlatego musimy poprawić się w tych obszarach” mówi Jón.

Stwierdził dodatkowo, że konieczna jest poprawa warunków pracy strażników więziennych, aby mogli lepiej radzić sobie z potrzebami osadzonych, zarówno w zakresie zdrowia psychicznego, jak i resocjalizacji.

„Zespół ds. zdrowia psychicznego bardzo się zmienił, pracuje dziś z więźniami o wiele lepiej niż wcześniej. Rozpoczynamy również budowę Litla-Hraun, której koszt szacuje się na trzy miliardy, placówka jest zaprojektowana właśnie jako obiekt dla zespołu zdrowia psychicznego, również przeznaczony do wizyt rodziny i przyjaciół u więźniów. Pracujemy nad tym na tym poziomie, aby ulepszyć i wprowadzić wszystkie konieczne udogodnienia, których bardzo brakuje, aby warunki pracy były zadowalające dla tych ludzi.”