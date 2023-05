Anulowano poziom niepewności z powodu aktywności Katli

Poziom niepewności spowodowany trzęsieniami ziemi, które zarejestrowano pod lodowcem Mýrdalsjökull, został anulowany. W zeszły czwartek w okolicy rozpoczęły się silne trzęsienia ziemi, a wielu zastanawiało się, czy jest to oznaką budzenia się wulkanu Katla. Jednak aktywność szybko minęła i w większości skończyła się tego samego dnia.

Trzęsienie ziemi rozpoczęło się pod Mýrdalsjökull w czwartek, około godziny 10:00. Po serii trzęsień, zdecydowano o ogłoszeniu żółtego alertu lotniczego nad wulkanem Katla. Alert żółty jest ogłaszany gdy wulkan wykazuje oznaki aktywności wykraczające poza normalne.

W komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Publicznego Komendy Głównej Policji podano, że w weekend nie zaobserwowano dalszej aktywności, co wskazuje na to, że sytuacja się uspokoiła. Tego samego dnia, w którym ogłoszono poziom niepewności, policja z południa kraju zamknęła drogę do lodowca Katlujökull. Jednak następnego dnia została ona ponownie otwarta.