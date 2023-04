Trzy rodziny powiększyły się o trojaczki

Tegoroczna Wielkanoc na oddziale położniczym Landspítalinn, przejdzie do historii. Powodem jest to, że w tym okresie aż trzy mamy urodziły trojaczki. Minęły dwa lata odkąd w kraju urodziły się trojaczki. Od 2006 roku na Islandii urodziło się osiemnaście trojaczków, co daje średnio jeden poród trojaczków na rok.

Popularna na Instagramie, Rannveig Hildur Guðmundsdóttir, urodziła trojaczki na początku kwietnia. Na swoim profilu na Instagramie napisała „Wczoraj, 06.04.23, po tym, jak rano straciłam wody, na świat przyszły trzy doskonałe, zdrowe dzieci.”

Wczoraj poinformowano, że 12 kwietnia Ástrós Pétursdóttir i Margrét Finney Jónsdóttir także urodziły trojaczki. Dzieci te są wynikiem jednego udanego sztucznego zapłodnienia, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że poprzez takie zapłodnienie możliwa jest ciąża z trojaczkami. W związku z tym, w lutym wiadomościach Stöðv 2 przeprowadzono z nimi wywiad.

„12-go kwietnia nasze życie stało się idealne. Nasze dziewczynki przyszły na świat. Teraz zajmują się różnymi zadaniami między uściskami swoich mam. Witaj świecie! Pozdrowienia Salka Björt, Katrín Silfá i Elín Jökla”, napisały na Instagramie:

Agencja prasowa nie zna rodziców trzeciego zestawu trojaczków, które urodziły się w Wielkanoc, ale Þóra Steingrímsdóttir, profesor i starszy lekarz z Oddziału Kobiet w Landspítalnn, potwierdza, że ​​trojaczki urodziły się w Wielkanoc.

„To niezwykłe, ale tak często zachowują się statystyki w Islandii. Rzadkie rzeczy mogą się spełnić, a potem przez wiele, wiele lat nic się nie dzieje” powiedziała Þóra w rozmowie z agencją prasową.

Dodała, że prawdopodobieństwo posiadania trojaczków znacznie wzrasta przy sztucznym zapłodnieniu.

Jak wspomniano wcześniej, od 2006 roku w kraju urodziło się osiemnaście trojaczków, czyli średnio jeden poród na rok. W ciągu jednego roku były co najwyżej cztery takie porody, ale bardzo często nie ma ich wcale.