Wykryto gaz przy lodowcu Katlajökull, u ujścia Múlakvísl

W pobliżu źródła Múlakvísl, koło Katlajökull, wykryto wysokie stężenie siarkowodoru, które przekracza dopuszczalne limity, co jest niebezpieczne dla zdrowia.

Na stronie internetowej Islandzkiego Biura Meteorologicznego napisano zeszłej nocy, że przewodność elektryczna w rzece nie jest wysoka, ale można się spodziewać, że wzrośnie.

Sigríður Kristjánsdóttir, ekspert ds. zagrożeń naturalnych w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, powiedziała w wywiadzie dla agencji prasowej, że w nocy nie było żadnych większych zmian. Jednak wartości pozostają wysokie.

„Przewodność elektryczna jeszcze nie wzrosła, ale może się to zdarzyć później. W rzeczywistości nie jest to niczym niezwykłym i zdarza się od czasu do czasu. Może to być oznaką zwiększonej aktywności geotermalnej i cały czas to monitorujemy” mówi Sigríður.

Ze względu na występowanie dużego stężenia gazu, okoliczni mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności w pobliżu rzeki, a zwłaszcza jej źródła.