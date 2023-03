Turysta wpadł do wąwozu przy wodospadzie Glymur

Na szlaku prowadzącym do wodospadu Glymur, doszło dziś do poważnego wypadku. Jeden z turystów wędrujących w stronę wodospadu wpadł do wąwozu. Na miejsce wysłano śmigłowiec, ratowników oraz policję.

Na szlaku prowadzącym do wodospadu Glymur, doszło dziś do poważnego wypadku. Jeden z turystów wędrujących w stronę wodospadu wpadł do wąwozu. Na miejsce wysłano ratowników oraz policję. Zastępca komendanta policji Ásmundur Kr. Ásmundsson, powiedział, że informacja o wypadku została odebrana przed południem. Kiedy doszło do wypadku, zagraniczni turyści wędrowali szlakiem prowadzącym do wodospadu. Warunki na szlaku są bardzo trudne, jest ślisko, w wielu miejscach są oblodzenia. W pierwszym raporcie wskazano, że upadek nastąpił z pięciu metrów. Jednak po zbadaniu miejsca zdarzenia, okazał się on być znacznie większy. Ásmundur dodał, że działania na miejscu trwały od rana i zajęły one sporo czasu. Wiadomo było, gdzie znajduje się osoba, która spadła do wąwozu, ale droga prowadząca tam była bardzo trudna. Trudne warunki pogodowe, padający deszcz, śnieg i dużo lodu w wąwozie, znacznie utrudniały pracę ratowników. Turyści, którzy wędrowali z poszkodowanym otrzymali wsparcie psychologiczne.