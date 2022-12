Propozycja zmiany ustawy o rozrzucaniu prochów

Przedstawiciele Miasta Reykjavík twierdzą, że miejskie tereny rekreacyjne mogą stać się popularnym miejscem do rozrzucania prochów zmarłych, jeśli zostanie to dozwolone. Proponuje się, aby przed rozsypaniem prochów, uzyskać zgodę właścicieli lub dzierżawców gruntów.

Jest to stwierdzone w przeglądzie ustawy z Miasta Reykjavik, o dystrybucji prochów po kremacji.

Projekt ustawy proponuje, aby rozsypywanie prochów było bezpłatne i by respektowano wolę zmarłego co do miejsca i sposobu rozsypywania prochów.

Przedstawiciele Miasta Reykjavík twierdzą, że wydaje się, że wnioskodawcy ustawy nie biorą pod uwagę żadnych ograniczeń w dystrybucji prochów i twierdzą, że może zaistnieć sytuacja, w której właściciel lub użytkownik gruntu, mimo woli zmarłego, jest niezadowolony z rozmieszczenia prochów na jego terenie.

„Miejskie tereny rekreacyjne mogą potencjalnie stać się popularnym miejscem do rozrzucania popiołów” – czytamy w komentarzu miasta. „To naturalne, że gmina miałaby coś do powiedzenia na temat tego, czy prochy będą rozrzucane w tych miejscach, ale oczywiście można sobie wyobrazić, że gmina wydzieli określony obszar, na którym można rozrzucić popioły.”

Rada Cmentarna również zgłosiła uwagi do projektu ustawy, m.in. uważając, że bezpłatne rozrzucanie prochów może być sprzeczne z innymi przepisami, np. dotyczącymi higieny.

W ustawie znajduje się komentarz, który brzmi następująco:

„Życzenia zmarłego dotyczące miejsca i sposobu rozsypywania lub przechowywania prochów muszą być uszanowane, jeśli życzeniem zmarłego jest, aby prochy nie zostały pochowane.”

„Dzięki powyższej propozycji będzie można przechowywać prochy zmarłych i/lub rozprowadzać je w dowolnym miejscu bez ograniczeń. Rodzi to pytania o to, czy w przyszłości możliwe będzie rozrzucanie popiołów na zagospodarowanych obszarach miejskich, na przykład w budynkach mieszkalnych lub w parkach publicznych” – czytamy w recenzji Kirkjugarðaráð.

Przedstawiciele Rady Miasta mówią, że nie otrzymali żadnych skarg ze względu na sposób załatwiania spraw teraz, gdzie trzeba ubiegać się o pozwolenie od magistratu na rozsypywanie prochów na plaży lub na morzu. Dlatego nie uważa się, aby rozszerzanie zezwoleń na rozsypywanie prochów było pilnym zadaniem.