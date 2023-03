Horizon Call of the Mountain: Sýndarveruleikinn nær nýjum hæðum

Bardagar í Horizon Call of the Mountain eru einkar skemmtilegir.

Horizon Call of the Mountain er leikur sem Sony gaf út samhliða nýjum sýndarveruleikabúnaði. Leikurinn sýnir mjög vel burði PSVR 2 og er í senn mjög skemmtilegur, þó klifrið geti verið of mikið.