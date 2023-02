Podpisano najdłuższy układ zbiorowy w branży rybołówstwa

Przedstawiciele Islandzkiego Związku Marynarzy i Związku Firm Rybackich (SFS) podpisali nowe układy zbiorowe. Umowy te mają obowiązywać przez dziesięć lat.

Nowa umowa kładzie nacisk na podwyżki płac zgodne z tymi, które wprowadziła Federacja Pracowników (SGS), podwyższenie składek emerytalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Pracownicy będą głosować nad porozumieniem w nadchodzących tygodniach, ale negocjatorzy ze wszystkich stron wyrazili zadowolenie z wyniku.

Umowy te są prawdopodobnie najdłuższymi, jakie kiedykolwiek podpisano w Islandii.

Stwierdza się ponadto, że dzięki dziesięcioletniej umowie długoterminowej zacieśnia się współpracę między rybakami i przedsiębiorstwami oraz kładzie się kolejny fundament pod utrzymanie pożądanych i dobrze płatnych miejsc pracy na morzu.

W nowej umowie jest mowa o tym, że należy położyć większy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie rybaków poprzez ustanowienie specjalnego komitetu ds. bezpieczeństwa.

Pracownicy firm rybackich pozostawali bez umów od 2019 roku, a ostatnie negocjacje zakończono w 2021 roku. Negocjacje podjęte na początku tego roku, które wczoraj zakończyły się podpisaniem umowy, były opisane jako trudne, ale dobre.

Aðalsteinn Leifsson, mediator rządowy, mówi, że atmosfera po podpisaniu umowy jest bardzo dobra. W ciągu ostatnich kilku dni wykonano bardzo dużo pracy, a komisje negocjacyjne wykonały bardzo dobrą robotę. Mówi, że praca poszła całkiem dobrze po tym, jak na jego biurku wylądowały kontrowersyjne kwestie do omówienia.

Aðalsteinn uważa, że ​​jest to najdłuższy układ zbiorowy, jaki kiedykolwiek zawarto w Islandii.

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, dyrektor wykonawczy FSF, mówi, że to ogromny kamień milowy. Osiągnięcie porozumienia zajęło dużo czasu, ale w tym czasie między zwaśnionymi stronami powstało duże zaufanie. Mówi, że teraz sprawa jest już poza ich zasięgiem, trzeba przedstawić umowy i mieć nadzieję na najlepsze.

„Wierzę, że na dłuższą metę gwarantujemy rybakom dobre warunki” – mówi Heiðrún w wywiadzie dla agencji prasowej.

Heidrún powiedziała, że konieczne jest dalsze budowanie zaufania i zwiększanie stabilności. Między innymi dlatego, że dzięki tej umowie zrobiono coś, czego nie zrobiono wcześniej.

Valmundur Valmundsson, przewodniczący Islandzkiego Związku Marynarzy, mówi, że atmosfera wśród osób odpowiedzialnych za umowy jest bardzo dobra. Od początku roku włożono w to dużo pracy, spotkano się kilka razy w tygodniu. Według niego ​​jest to przełomowa umowa, która gwarantuje rybakom podwyżki zgodnie z innymi układami zbiorowymi jakie podpisano w w tym okresie, i że zostały one dobrze przystosowane do funduszy emerytalnych.

Mimo to dziesięć lat to nie jest dużo, jeśli chodzi o rybaków. Na przykład w ciągu ostatnich dwunastu lat, byli oni bez kontraktu przez dziewięć lat.

Działania majce na celu rozpropagowanie umowy potrwają przez najbliższy tydzień. Potem prawdopodobnie rozpocznie się głosowanie, które powinno trwać trzy tygodnie.