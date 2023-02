Hin ófullkomna og subbulega hlið pönksins

Lagið Mamma ver fjallar um Roe v. Wade dómninn í Bandaríkjunum sem var snúið árið 2022 sem hindraði þungurrof kvenna. Hljómsveitarkonur eru þær Lára Snædal Boyce, Hildur Björg Jónsdóttir og Sientje Sólbjört Nína de Wagt.

Þær lýsa hljómsveitinni sem "hinni ófullkomnu og subbulegu hlið pönksins. Lögin eru afköst áralangrar reiði gagnvart yfirvaldinu, feðraveldinu og kapítalismanum. Sóðaskapur einblínir á fegurðina í ljótleikanum og þau vandamál sem fylgja því að vera ungur meðlimur samfélagsins í dag. Markmið er – og hefur ávallt verið – að hafa gaman, og vonandi getum við skemmt öðrum líka. Því hvað eru menn ekki, nema sóðalegir?"

Nafnið "Mamma Ver" var ekki komið þegar þær ákveða að taka þátt í Sykurmolanum, þannig að þegar þær senda lagið í keppnina þá hét lagið því sem tölvuskjalið hét, sem var Mamma Ver, Ver fyrir Version3 sem styttist í Ver. Þær muna ekki upprunarlega titilinn og því var hann hvort sem er ekki minnistæður.

Danni Dæmalausi, dagskrágerðarmaður á X977, fór í heimsókn til þeirra í Kópavoginn og fékk að vita meira um hljómsveitina og lagið.

Klippa: Sóðaskapur - Mamma ver

Sóðaskapur gáfu út lagið Gellur borða pasta árið 2022 og fylgdu því eftir núna í janúar með laginu Gróðurhúsaáhrifin eru þér að kenna.

Lögin sem komust í úrslit Sykurmolans eru í spilun á X977 út janúar, þau lög eru:

Karma Brigade – Alive

Winter Leaves – Feel

Bucking Fastards – Don Coyote

Beef – Góði hirðirinn

Blankíflúr & Jerald Coop – Modular Heart

Auður Linda – I´m Not The One

Merkúr – Faster Burns The Fuse

Sóðaskapur – Mamma ver

Í byrjun febrúar fer svo fram kosning, hér á Vísi, sem mun eiga þátt í því að ráða hvaða listafólk hlýtur hvorki meira né minna en 250.000 kr. í verðlaun.

Keppnin í ár er í samstarfi við Orku náttúrunnar