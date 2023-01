Kolejne załamanie pogody, odwołane loty i zamknięte drogi

W związku z dalszym załamaniem pogody, ogłoszono dziś stan niepewności, który obwiązuje w wielu miejscach w kraju. Uruchomiono także centrum koordynacji agencji obrony cywilnej i odwołano wszystkie loty krajowe.

Ogłoszone alerty pogodowe, żółty i pomarańczowy, będą obowiązywać do jutra. Przewiduje się, zamknięcie dróg i zmiany w rozkładzie lotów.

Siła wiatru będzie wahać się od 15 do 30 m/s, miejscami można spodziewać się silniejszych podmuchów.

Pierwsze ostrzeżenia pogodowe weszły w życie dziś rano, jednak z czasem zaczynają one obowiązywać prawie w całym kraju. Jak na razie, nie ma żadnych ostrzeżeń na północnym-wschodzie, wschodzie kraju i Fiordach Wschodnich.

Pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe wydano dla okręgów: południowego, południowo-wschodniego, zatoki Faxaflóa, Breiðafjörður i Fiordów Zachodnich. Żółty alert pogodowy obowiązuje w obszarze stołecznym, w Islandii Centralnej, w okręgu Strandir i na północnym-zachodzie.

Wczoraj późnym wieczorem, po spotkaniu konsultacyjnym Agencji Obrony Cywilnej, dotyczącym pogody, ogłoszono poziom niepewności.

„Prognozy wydają się słuszne, więc nasza decyzja jest podobna do tej, którą podjęliśmy wczoraj. Centrum koordynacji obrony cywilnej zostanie uruchomione o godzinie dwunastej, a następnie będziemy monitorować wszystko godzina po godzinie, w zależności od pogody” mówi Hjördís Guðmundsdóttir, dyrektor ds. komunikacji obrony cywilnej.

Rozkład lotów uległ zmianie i drogi mogą być zamknięte

Mieszkańcom zaleca się, aby pozostali w domach i nie podróżowali do jutra, zwłaszcza w obszarach objętych pomarańczowym ostrzeżeniem.

Wiadomo jest, że tak trudnym warunkom pogodowym będą towarzyszyć duże zakłócenia. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg, należy spodziewać się, że niektóre drogi zostaną zamknięte z powodu oblodzenia, śnieżyc i błota pośniegowego.

Pogoda zakłóci też loty. Icelandair przyspieszył wylot swoich samolotów do Europy i Ameryki Północnej. Jak na razie opóźniony został lot z Europy do Islandii. Odwołano cztery loty do USA i Kanady, które były zaplanowane po południu.

Odwołano także wszystkie loty krajowe.

Einar Sveinbjörnsson, meteorolog z Zarządu Dróg, powiedział dziś rano w radio Bylgjan: „Spodziewamy się, że po południu warunki pogodowe szybko się pogorszą. Wieje wschodni wiatr, więc spodziewamy się, że będzie szczególnie wietrznie na południu, w pobliżu Mýrdalsjökull i Eyjafjallajökull, ale na razie wciąż nie jesteśmy pewni co do opadów, czy będzie padać deszcz, czy śnieg. Widoczność będzie bardzo słaba.”

Pogodę można monitorować na stronie vedur.is a warunki na drogach oraz zamknięcia na stronie Zarządu Dróg - Vegagerdin.is.