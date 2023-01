Umowa Efling nie może zostać przyjęta

Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor wykonawczy Islandzkiej Konfederacji Pracodawców / Samtök atvinnulífsins-SA, przyznał, że oferta jaką przedstawiły związki Efling do stworzenia układu zbiorowego, jest nieopłacalna i zostało to ogłoszone na dzisiejszym spotkaniu z mediatorem rządowym. Efling zerwał negocjacje płacowe i szykuje się do strajku.

Halldór Benjamín Þorbergsson, dyrektor wykonawczy Islandzkiej Konfederacji Pracodawców / Samtök atvinnulífsins-SA, przyznał, że oferta jaką przedstawiły związki do stworzenia układu zbiorowego, jest nieopłacalna i zostało to ogłoszone na dzisiejszym spotkaniu z mediatorem rządowym. Po dziewięćdziesięciominutowym spotkaniu komisji negocjacyjnych związków Efling i SA, z mediatorem rządowym, Efling oświadczył, że negocjacje płacowe są nieskuteczne i je przerwał. SA złożyło związkom Efling ofertę, która obowiązuje do jutra. Efling natomiast odrzucił tę ofertę i wysłał SA kontrofertę. Ta kontroferta była omawiana na dzisiejszym spotkaniu. „Otrzymaliśmy ofertę i stwierdziłem, że niestety jest ona niewykonalna i nie może stać się podstawą układu zbiorowego z Konfederacją Pracodawców” – powiedział Halldór Benjamín w rozmowie z Heimi Má Péturssonem po tym, jak stało się jasne że Efling zadeklarował zerwanie rozmów. Dodaje on, że Efling wymaga znacznie większych podwyżek niż inne związki zawodowe, z którymi już podpisano umowy. „Niestety oferta, którą Efling wysłał do Islandzkiej Konfederacji Pracodawców jest niewykonalna. Możemy, używając wygodnych liczb, zadeklarować, że jest to w przybliżeniu lub prawie dwa razy więcej niż kosztorys, który wynegocjowaliśmy na przykład ze związkami VR, w tym budynku, kilka tygodni temu” powiedział Halldór Benjamín. Halldór dodaje, że gdyby żądania Eling zostały spełnione i przedstawiona umowa została przyjęta, wówczas oznaczałoby to ponowne negocjacje z innymi związkami. „Gdybyśmy poszli dalej, musielibyśmy ponownie rozpatrzyć wszystkie układy zbiorowe, które zostały już podpisane w siedzibie mediatora rządowego. Od tego czasu zostały one poddane głosowaniu między związkami zawodowymi, SGS, VR i pracownikami przemysłowymi” powiedział Halldór Benjamín, odnosząc się do faktu, że przytłaczająca większość głosujących nad umowami je zaakceptowała. „Nadal chcemy rozpocząć negocjacje z Efling w celu sporządzenia porozumienia płacowego, które zostanie przyjęte” dodaje. Sólveig Anna i komitet negocjacyjny podczas dzisiejszego spotkania Vísir/Vilhelm Efling został sam Po spotkaniu Sólveig Anna powiedziała, że kolejnym krokiem Eflingu będzie przygotowanie wezwania do strajku. Powiedziała między innymi, że w przeszłości strajki były dla Eflingu skuteczne. Jednak Halldór Benjamín przyznał w rozmowie z Heimi Má, że obecnej sytuacji nie można porównywać z sytuacją w negocjacjach płacowych z 2019 roku, kiedy Efling strajkował. „W tym czasie praktycznie wszystkie związki zawodowe w kraju były poza porozumieniem, a Efling rozpoczął strajk. Nie można nakreślić żadnych podobieństw z sytuacją, która powstała dzisiaj. Obecna sytuacja charakteryzuje się tym, że układy zbiorowe zostały zawarte z prawie wszystkimi związkami. Efling jest teraz sam” – powiedział Halldór Benjamín. Sólveig Anna przyznała, że związki będą przygotowywać się do strajku. Vísir/vilhelm Odniósł się również do krytyki, jaką inni pracownicy wysuwali w stosunku do żądań Eflingu w negocjacjach. „Efling żąda aby Islandzka Konfederacja Pracodawców, zaczęła wypłacać różne wynagrodzenia członkom związków, w zależności od tego czy mieszkają oni w rejonie Reykjavíku, Þorlákshöfn, Hveragerði czy Grafninghreppi. Po prostu powiedzieliśmy, że SA nigdy tego nie zrobi. Przecież to narusza naszą niepisaną umowę społeczną.” Halldór Benjamín skrytykował również fakt, że komitet negocjacyjny Efling składa się z członków, którzy nie pracowali na podstawie układu zbiorowego z Konfederacją Pracodawców. „To, co mnie dezorientuje i bardzo się nad tym zastanawiam, to fakt, że w tych spotkaniach negocjacyjnych w komitecie negocjacyjnym Efling jest pewna liczba osób, które nie pracują nad układem zbiorowym z SA i pracownicy sektora publicznego, którzy jednocześnie mają podjąć decyzję o zakończeniu negocjacji i ewentualnej akcji strajkowej na ogólnym rynku pracy, na którym nawet nie pracują. Bardzo się zastanawiam nad tym faktem.”